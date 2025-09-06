Гарантия безопасности для Украины. Трамп выдвинул Европе новое требование

Американский лидер Дональд Трамп потребовал, чтобы именно страны Европы играли ведущую роль в вопросе предоставления гарантий безопасности для Украины. Несмотря на это, он добавил, что США также будут вовлечены в этот процесс.
Главные тезисы
- Дональд Трамп подчеркнул, что Украина может рассчитывать на помощь США.
- Как она будет выглядеть — станет известно уже в скором времени.
Трамп требует от Европы еще большего вклада в гарантии безопасности
Как отметил глава Белого дома, его обещание о помощи Украине остается в силе.
Несмотря на это, Трамп четко дал понять, что именно европейские страны возьмут на себя основную тяжесть реализации этого плана.
Он также потребовал, чтобы именно Европа выступила первой в предоставлении гарантий.
Как уже упоминалось ранее, 4 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон публично огласил результаты встречи "Коалиции решительных".
На сегодняшний день 35 союзников готовы предоставить Украине гарантии безопасности, в том числе 26 из них выразили готовность либо прислать войска, либо предоставить определенные средства в поддержку сил гарантирования.
Что важно понимать, вклад США финализуют в ближайшее время.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-