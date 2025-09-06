Гарантия безопасности для Украины. Трамп выдвинул Европе новое требование
Категория
Политика
Дата публикации

Гарантия безопасности для Украины. Трамп выдвинул Европе новое требование

The White House
Трамп
Read in English
Читати українською

Американский лидер Дональд Трамп потребовал, чтобы именно страны Европы играли ведущую роль в вопросе предоставления гарантий безопасности для Украины. Несмотря на это, он добавил, что США также будут вовлечены в этот процесс.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп подчеркнул, что Украина может рассчитывать на помощь США.
  • Как она будет выглядеть — станет известно уже в скором времени.

Трамп требует от Европы еще большего вклада в гарантии безопасности

Как отметил глава Белого дома, его обещание о помощи Украине остается в силе.

Несмотря на это, Трамп четко дал понять, что именно европейские страны возьмут на себя основную тяжесть реализации этого плана.

Мы поможем им. Послушайте, мы хотим спасти много жизней, поэтому мы что-нибудь с этим сделаем. Я думаю, люди этого ждут. Мы поможем им.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Он также потребовал, чтобы именно Европа выступила первой в предоставлении гарантий.

Европа будет первой, и они хотят быть первыми, они хотят, чтобы это закончилось. Европа хочет, чтобы это закончилось, — подчеркнул американский лидер.

Как уже упоминалось ранее, 4 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон публично огласил результаты встречи "Коалиции решительных".

На сегодняшний день 35 союзников готовы предоставить Украине гарантии безопасности, в том числе 26 из них выразили готовность либо прислать войска, либо предоставить определенные средства в поддержку сил гарантирования.

Что важно понимать, вклад США финализуют в ближайшее время.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Последняя капля". Путин публично унизил Трампа и его жену Меланию
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Мы все устроим". Трамп раскрыл тему новых переговоров с Путиным
Трамп
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп требует от Европы окончательно отказаться от российской нефти
Трамп озвучил Европе четкие требования

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?