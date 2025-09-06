Гарантия безопасности для Украины. Трамп выдвинул Европе новое требование

Американский лидер Дональд Трамп потребовал, чтобы именно страны Европы играли ведущую роль в вопросе предоставления гарантий безопасности для Украины. Несмотря на это, он добавил, что США также будут вовлечены в этот процесс.

Трамп требует от Европы еще большего вклада в гарантии безопасности

Как отметил глава Белого дома, его обещание о помощи Украине остается в силе.

Несмотря на это, Трамп четко дал понять, что именно европейские страны возьмут на себя основную тяжесть реализации этого плана.

Мы поможем им. Послушайте, мы хотим спасти много жизней, поэтому мы что-нибудь с этим сделаем. Я думаю, люди этого ждут. Мы поможем им. Дональд Трамп Президент США

Он также потребовал, чтобы именно Европа выступила первой в предоставлении гарантий.

Европа будет первой, и они хотят быть первыми, они хотят, чтобы это закончилось. Европа хочет, чтобы это закончилось, — подчеркнул американский лидер. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, 4 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон публично огласил результаты встречи "Коалиции решительных".

На сегодняшний день 35 союзников готовы предоставить Украине гарантии безопасности, в том числе 26 из них выразили готовность либо прислать войска, либо предоставить определенные средства в поддержку сил гарантирования.

Что важно понимать, вклад США финализуют в ближайшее время.