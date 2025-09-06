"Він може приїхати до Києва". Зеленський публічно звернувся до Путіна
"Він може приїхати до Києва". Зеленський публічно звернувся до Путіна

Зеленський
Read in English
Джерело:  ABC News

Український лідер Володимир Зеленський відкинув “запрошення” російського диктатора Володимира Путіна приїхати до Москви для переговорів, а натомість запропонував йому прилетіти до Києва.

Головні тези:

  • Зеленський розкритикував Путіна за спробу відтермінувати зустріч.
  • Диктатор відмовився від організації зустрічі в нейтральній країні.

Зеленський готовий прийняти Путіна в Києву

Глава держави чітко пояснив, чому не збирається летіти до Москви на мирні переговори з російським диктатором:

Він (Путін — ред.) може приїхати до Києва. Я не можу їхати до Москви, коли моя країна щодня перебуває під ракетним обстрілом. Я не можу їхати до столиці цього терориста. Путін розуміє це.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як зазначив глава держави, пропозиція російського диктатора насправді виглядає як спосіб відтермінувати реальну зустріч.

Якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, вона, звичайно, може запропонувати щось, що не буде прийнятно для мене або для інших, — пояснив український лідер.

Що важливо розуміти, уже тривалий час Путін запевняв, що готовий до переговорів з Володимиром Зеленським, однак відмовляється їх організовувати в нейтральній країні.

Ба більше, він цинічно додав, що не бачить в цій зустрічі "сенсу великого", бо, мовляв, домовитися з Україною неможливо.

