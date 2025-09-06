"Він може приїхати до Києва". Зеленський публічно звернувся до Путіна

Український лідер Володимир Зеленський відкинув “запрошення” російського диктатора Володимира Путіна приїхати до Москви для переговорів, а натомість запропонував йому прилетіти до Києва.
Головні тези:
- Зеленський розкритикував Путіна за спробу відтермінувати зустріч.
- Диктатор відмовився від організації зустрічі в нейтральній країні.
Зеленський готовий прийняти Путіна в Києву
Глава держави чітко пояснив, чому не збирається летіти до Москви на мирні переговори з російським диктатором:
Як зазначив глава держави, пропозиція російського диктатора насправді виглядає як спосіб відтермінувати реальну зустріч.
Що важливо розуміти, уже тривалий час Путін запевняв, що готовий до переговорів з Володимиром Зеленським, однак відмовляється їх організовувати в нейтральній країні.
Ба більше, він цинічно додав, що не бачить в цій зустрічі "сенсу великого", бо, мовляв, домовитися з Україною неможливо.
