"Он может приехать в Киев". Зеленский публично обратился к Путину

Украинский лидер Владимир Зеленский отверг "приглашение" российского диктатора Владимира Путина приехать в Москву для переговоров, а предложил ему прилететь в Киев.

Зеленский готов принять Путина в Киеве

Глава государства четко объяснил, почему не собирается лететь в Москву на мирные переговоры с российским диктатором:

Он (Путин — ред.) может приехать в Киев. Я не могу ехать в Москву, когда моя страна каждый день находится под ракетным обстрелом. Я не могу ехать в столицу этого террориста. Путин понимает это. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил глава государства, предложение российского диктатора действительно выглядит как способ отсрочить реальную встречу.

Если человек не хочет встречаться во время войны, он, конечно, может предложить что-нибудь, что не будет приемлемо для меня или для других, — пояснил украинский лидер. Поделиться

Что важно понимать, уже долгое время Путин уверял, что готов к переговорам с Владимиром Зеленским, однако отказывается их организовывать в нейтральной стране.

Более того, он цинично добавил, что не видит в этой встрече "смысла большого", потому что, мол, договориться с Украиной невозможно.