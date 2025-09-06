"Он может приехать в Киев". Зеленский публично обратился к Путину

Украинский лидер Владимир Зеленский отверг "приглашение" российского диктатора Владимира Путина приехать в Москву для переговоров, а предложил ему прилететь в Киев.
Главные тезисы
- Зеленский раскритиковал Путина за попытку отсрочить встречу.
- Диктатор отказался от организации встречи в нейтральной стране.
Зеленский готов принять Путина в Киеве
Глава государства четко объяснил, почему не собирается лететь в Москву на мирные переговоры с российским диктатором:
Как отметил глава государства, предложение российского диктатора действительно выглядит как способ отсрочить реальную встречу.
Что важно понимать, уже долгое время Путин уверял, что готов к переговорам с Владимиром Зеленским, однако отказывается их организовывать в нейтральной стране.
Более того, он цинично добавил, что не видит в этой встрече "смысла большого", потому что, мол, договориться с Украиной невозможно.
