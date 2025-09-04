Путин планирует использовать Украину как плацдарм для нападения на Европу — Зеленский

Территориальные уступки Украины приведут лишь к тому, что Путин использует захваченные территории в качестве плацдарма для нападения на Европу, если та не сможет стать сильной.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства обратил внимание на мнение отдельных медиа, отметивших, что если ВСУ выйдут из восточных регионов страны, мир будет восстановлен.

Зеленский напомнил, что Путин ворвался в Крым (в 2014 году — ред.), чтобы сделать его плацдармом и окружить юг нашей страны, то есть для подготовки очередного наступления.

В 2014 году он (Путин. — ред.) ворвался в часть восточной части нашей страны, чтобы использовать ее как плацдарм для полной оккупации этих регионов. Если завтра каким-то образом покинем Донбасс, чего не произойдет, мы откроем Путину незащищенное пространство рядом с полуторамиллионным городом Харьков. Он также захватит промышленный центр Днепр и откроет ему новые возможности. Владимир Зеленский Президент Украины

По мнению Зеленского, если Путину удался его первоначальный план захвата всей Украины, он использовал бы ее как плацдарм для вторжения в Европу. Удастся это российскому диктатору или нет, зависит от того, насколько сильной будет Европа.

Если Европа сильна, он, возможно, ничего не сделает, но если она слаба, тогда пострадает от действий России.

Президент Украины также напомнил, что расстояние между Москвой и Парижем менее 3 тысяч километров, а ракеты, применяемые Россией для обстрелов Украины, имеют дальность поражения 2500 километров.

По его словам, Украина уже имеет на вооружении ракеты с дальностью в 3 тысячи километров, то есть война стимулирует технологическое развитие "у нас, в Европе, но также и в России".

Благодаря этому технологическому прогрессу больше нет "дальних войн". Поверьте, через два года у россиян будет много ракет с дальностью 5000 километров. Море никого не оградит, океан никого не оградит. В этом контексте оружие, которое использует Россия сегодня, не так уж отличается от ядерных носителей. Поделиться

Он напомнил, что именно судьба Украины определит, где проляжет эта восточная граница. Если страна не устоит, эта граница проляжет по Польше, а то и Германии.