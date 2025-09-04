Путин планирует использовать Украину как плацдарм для нападения на Европу — Зеленский

Территориальные уступки Украины приведут лишь к тому, что Путин использует захваченные территории в качестве плацдарма для нападения на Европу, если та не сможет стать сильной.
Главные тезисы
- Уступки Украины могут привести к использованию ее территории в качестве плацдарма для нападения на Европу Путиным.
- Сила Европы определяет реакцию России: сильная Европа может предотвратить угрозу нападения.
- Вооруженные силы Украины уже имеют ракеты с дальностью в 3 тысячи километров, что стимулирует технологическое развитие в регионе.
Путин использует Украину как плацдарм для нападения на Европу — Зеленский
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства обратил внимание на мнение отдельных медиа, отметивших, что если ВСУ выйдут из восточных регионов страны, мир будет восстановлен.
Зеленский напомнил, что Путин ворвался в Крым (в 2014 году — ред.), чтобы сделать его плацдармом и окружить юг нашей страны, то есть для подготовки очередного наступления.
По мнению Зеленского, если Путину удался его первоначальный план захвата всей Украины, он использовал бы ее как плацдарм для вторжения в Европу. Удастся это российскому диктатору или нет, зависит от того, насколько сильной будет Европа.
Если Европа сильна, он, возможно, ничего не сделает, но если она слаба, тогда пострадает от действий России.
Президент Украины также напомнил, что расстояние между Москвой и Парижем менее 3 тысяч километров, а ракеты, применяемые Россией для обстрелов Украины, имеют дальность поражения 2500 километров.
По его словам, Украина уже имеет на вооружении ракеты с дальностью в 3 тысячи километров, то есть война стимулирует технологическое развитие "у нас, в Европе, но также и в России".
Он напомнил, что именно судьба Украины определит, где проляжет эта восточная граница. Если страна не устоит, эта граница проляжет по Польше, а то и Германии.
Когда-то Европа была поделена следующим образом. Восточная граница Западной Германии была границей западного мира. Сегодня все зависит от нас. Насколько мы позволим разгуляться по российским амбициям?
