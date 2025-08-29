Россия не хочет завершать войну против Украины вопреки экономическим убыткам — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Россия не хочет завершать войну против Украины вопреки экономическим убыткам — Зеленский

Зеленский
Читати українською
Источник:  Суспільне

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия не хочет завершать войну, начатую против Украины. Поэтому представители высшего политического руководства РФ делают все, чтобы встреча между президентом Украины и главой РФ Путиным не состоялась.

Главные тезисы

  • Россия не собирается завершать войну против Украины, несмотря на экономические убытки.
  • Украина активно сотрудничает с мировыми партнерами, включая США, для наложения санкций на Россию.
  • Российское руководство сопротивляется организации встречи между президентами Украины и России, подтверждая намерение продолжать войну.

Россия не желает заканчивать войну против Украины.

Об этом президент сообщил на брифинге 29 августа.

По словам Зеленского, россияне пытаются отсрочить введение санкций США против России.

На мой взгляд, они несколько получили во время встречи с Соединенными Штатами Америки. Это понятно, потому что сначала встреча была предложена сразу трехсторонней. До встречи в США, до этого трека, было больше шансов на трехстороннюю встречу. Ну, это уже есть как есть. Сегодня есть то, что предложил Трамп — двустороннюю (между Зеленским и Путиным — ред.), а затем трехстороннюю (при участии Трампа — ред.). Причины разные. Я думаю, что у президента Америки есть свой взгляд на это. Но мы поддерживаем тот или иной формат.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский также заявил, что россияне хоть и пытаются отсрочить встречу между президентом Украины и главой России Путиным, но так же "готовят свое радикализованное общество" к встрече, ведь "общество их не видит смысла в такой встрече".

Также президент Украины подчеркнул, что Россия не хочет завершать войну против Украины, несмотря на убытки, которые понесла экономика РФ от ведения войны.

Поэтому нужно большое желание США и Путин будет за столом переговоров. Ведь они пока не испытывают убытки для их экономики, к сожалению. Поэтому считаю, что на это нужно обращать внимание. Есть вторичные санкции, тарифы, санкции некоторых продуктов, санкции некоторых компаний. Надо дожать до конца теневой флот. Хорошие шаги сделаны, но еще там очень многое над чем работать. Дожать энергетику по поводу ценовой политики. Дожать атомное сотрудничество, наладить санкции.

В настоящее время рассматривается девятнадцатый пакет. Он будет, это хорошие новости. Эти санкции не могут идти сами, потому что Европы недостаточно. И потому Европа сейчас синхронизируется с Соединенными Штатами Америки. Важно, что они начали работать вместе. И очень важно, чтобы дожали, чтобы и сторона Соединенных Штатов Америки сделала сильные шаги. Они могут быть, они самые мощные санкционные политики. Да, это все повлияет на Россию.

Также Зеленский подчеркнул, что Россия не может использовать в качестве причин для непроведения встречи между ним и Путиным "денацификацию" Украины, ведь "в это никто не верит".

Нет общемировой поддержки. Они агрессоры. 143 страны проголосовали в ООН за это. То есть они виноваты в этой войне, виновная сторона должна кончать войну. И все равно произойдет в том или ином формате.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский обратился к народу в День памяти защитников и защитниц Украины
Владимир Зеленский
Зеленский обратился к украинцам 29 августа
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия, НАТО, санкции. Зеленский обозначил ключевые гарантии безопасности для Украины
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский отреагировал на неоднозначное заявление Трампа об Украине
Зеленский прокомментировал новое заявление Трампа

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?