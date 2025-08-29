Россия не хочет завершать войну против Украины вопреки экономическим убыткам — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия не хочет завершать войну, начатую против Украины. Поэтому представители высшего политического руководства РФ делают все, чтобы встреча между президентом Украины и главой РФ Путиным не состоялась.
Главные тезисы
- Россия не собирается завершать войну против Украины, несмотря на экономические убытки.
- Украина активно сотрудничает с мировыми партнерами, включая США, для наложения санкций на Россию.
- Российское руководство сопротивляется организации встречи между президентами Украины и России, подтверждая намерение продолжать войну.
Россия не желает заканчивать войну против Украины.
Об этом президент сообщил на брифинге 29 августа.
По словам Зеленского, россияне пытаются отсрочить введение санкций США против России.
Зеленский также заявил, что россияне хоть и пытаются отсрочить встречу между президентом Украины и главой России Путиным, но так же "готовят свое радикализованное общество" к встрече, ведь "общество их не видит смысла в такой встрече".
Также президент Украины подчеркнул, что Россия не хочет завершать войну против Украины, несмотря на убытки, которые понесла экономика РФ от ведения войны.
Поэтому нужно большое желание США и Путин будет за столом переговоров. Ведь они пока не испытывают убытки для их экономики, к сожалению. Поэтому считаю, что на это нужно обращать внимание. Есть вторичные санкции, тарифы, санкции некоторых продуктов, санкции некоторых компаний. Надо дожать до конца теневой флот. Хорошие шаги сделаны, но еще там очень многое над чем работать. Дожать энергетику по поводу ценовой политики. Дожать атомное сотрудничество, наладить санкции.
Также Зеленский подчеркнул, что Россия не может использовать в качестве причин для непроведения встречи между ним и Путиным "денацификацию" Украины, ведь "в это никто не верит".
Нет общемировой поддержки. Они агрессоры. 143 страны проголосовали в ООН за это. То есть они виноваты в этой войне, виновная сторона должна кончать войну. И все равно произойдет в том или ином формате.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-