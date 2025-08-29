Зеленский отреагировал на неоднозначное заявление Трампа об Украине

Глава государства Владимир Зеленский уверен в том, что американский лидер США Дональд Трамп не потерял интереса к переговорному процессу вокруг войны России против Украины.
Главные тезисы
- Зеленский уверен в интересе Трампа к сотрудничеству в переговорном процессе.
- Несмотря на это, сначала должны тет-а-тет встретиться президент Украины и российский диктатор.
Зеленский прокомментировал новое заявление Трампа
Журналисты попросили у украинского лидера отреагировать на слова Трампа, что он "не хочет быть вовлеченным" в переговоры.
Глава государства озвучил предположение, что слова Трампа касались именно первой потенциальной встречи Зеленской встречи с Путиным.
Как напомнил Зеленский, глава Белого дома убежден, что двусторонняя встреча лидеров Украины и РФ должна предшествовать трехсторонней с его участием.
Как удалось узнать журналистам, Трамп якобы хочет оставить Киев и Москву организовывать встречу между их лидерами.
Таким образом, американский лидер пока хочет отойти от переговоров по завершению войны.
