Зеленский отреагировал на неоднозначное заявление Трампа об Украине

Глава государства Владимир Зеленский уверен в том, что американский лидер США Дональд Трамп не потерял интереса к переговорному процессу вокруг войны России против Украины.

Зеленский прокомментировал новое заявление Трампа

Журналисты попросили у украинского лидера отреагировать на слова Трампа, что он "не хочет быть вовлеченным" в переговоры.

Нет-нет, у меня с ним был очень хороший разговор, в самом деле. Он понимает, что это не простой путь, – заявил Владимир Зеленский. Поделиться

Глава государства озвучил предположение, что слова Трампа касались именно первой потенциальной встречи Зеленской встречи с Путиным.

Как напомнил Зеленский, глава Белого дома убежден, что двусторонняя встреча лидеров Украины и РФ должна предшествовать трехсторонней с его участием.

Трамп хочет добиться успеха, для себя и США, и он понимает, что во время первой встречи он, вероятно, не добьется успеха. Но я уверен, что если все мы будем достаточно сильны, мы сможем добиться успеха. Владимир Зеленский Президент Украины

Как удалось узнать журналистам, Трамп якобы хочет оставить Киев и Москву организовывать встречу между их лидерами.