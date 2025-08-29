Зеленський відреагував на неоднозначну заяву Трампа про Україну

Глава держави Володимир Зеленський упевнений в тому, що американський лідер США Дональд Трамп не втратив інтересу до переговорного процесу довкола війни Росії проти України.

Зеленський прокоментував нову заяву Трампа

Журналісти попросили в українського лідера відреагувати на слова Трампа, що він "не хоче бути залученим" у переговори.

Ні-ні, у мене з ним була дуже хороша розмова, справді. Він розуміє, що це непростий шлях, — заявив Володимир Зеленський. Поширити

Глава держави озвучив припущення, що слова Трампа стосувалися саме першої потенційної зустрічі Зеленського зустрічі з Путіним.

Як нагадав Зеленський, очільник Білого дому переконаний, що двостороння зустріч лідерів України й РФ має передувати тристоронній за його участі.

Трамп хоче досягти успіху, для себе і США, і він розуміє, що під час першої зустрічі він, ймовірно, не досягне успіху. Але я певен, що якщо усі ми будемо достатньо сильними, ми зможемо досягти успіху. Володимир Зеленський Президент України

Як вдалося дізнатися журналістам, Трамп нібито хоче залишити Києву та Москви організовувати зустріч між їхніми лідерами.