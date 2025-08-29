Зеленський відреагував на неоднозначну заяву Трампа про Україну
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський відреагував на неоднозначну заяву Трампа про Україну

Зеленський

Глава держави Володимир Зеленський упевнений в тому, що американський лідер США Дональд Трамп не втратив інтересу до переговорного процесу довкола війни Росії проти України.

Головні тези:

  • Зеленський впевнений в інтересі Трампа до співпраці в переговорному процесі.
  • Попри це, спочатку повинні тет-а-тет зустрітися президент України та російський диктатор.

Зеленський прокоментував нову заяву Трампа

Журналісти попросили в українського лідера відреагувати на слова Трампа, що він "не хоче бути залученим" у переговори.

Ні-ні, у мене з ним була дуже хороша розмова, справді. Він розуміє, що це непростий шлях, — заявив Володимир Зеленський.

Глава держави озвучив припущення, що слова Трампа стосувалися саме першої потенційної зустрічі Зеленського зустрічі з Путіним.

Як нагадав Зеленський, очільник Білого дому переконаний, що двостороння зустріч лідерів України й РФ має передувати тристоронній за його участі.

Трамп хоче досягти успіху, для себе і США, і він розуміє, що під час першої зустрічі він, ймовірно, не досягне успіху. Але я певен, що якщо усі ми будемо достатньо сильними, ми зможемо досягти успіху.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як вдалося дізнатися журналістам, Трамп нібито хоче залишити Києву та Москви організовувати зустріч між їхніми лідерами.

Таким чином американський лідер поки що хоче відійти від переговорів щодо завершення війни.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це все дурня". Трамп жорстко принизив Путіна та Лаврова
The White House
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Литва оголосила умову для введення своїх військ в Україну
Миротворці в Україні - Литва назвала свою умову
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія, НАТО, санкції. Зеленський окреслив ключові гарантії безпеки для України
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?