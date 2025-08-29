Зеленський відреагував на неоднозначну заяву Трампа про Україну

Глава держави Володимир Зеленський упевнений в тому, що американський лідер США Дональд Трамп не втратив інтересу до переговорного процесу довкола війни Росії проти України.
Головні тези:
- Зеленський впевнений в інтересі Трампа до співпраці в переговорному процесі.
- Попри це, спочатку повинні тет-а-тет зустрітися президент України та російський диктатор.
Зеленський прокоментував нову заяву Трампа
Журналісти попросили в українського лідера відреагувати на слова Трампа, що він "не хоче бути залученим" у переговори.
Глава держави озвучив припущення, що слова Трампа стосувалися саме першої потенційної зустрічі Зеленського зустрічі з Путіним.
Як нагадав Зеленський, очільник Білого дому переконаний, що двостороння зустріч лідерів України й РФ має передувати тристоронній за його участі.
Як вдалося дізнатися журналістам, Трамп нібито хоче залишити Києву та Москви організовувати зустріч між їхніми лідерами.
Таким чином американський лідер поки що хоче відійти від переговорів щодо завершення війни.
