Литва оголосила умову для введення своїх військ в Україну
Миротворці в Україні - Литва назвала свою умову
Read in English
Джерело:  Delfi

Командувач Збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас офіційно підтвердив, що влада його країни наразі обговорює ідея введення своїх військових до України. За його словами, це можна зробити винятково після укладення мирної угоди або принаймні припинення вогню.

Головні тези:

  • Ключове завдання введення іноземних військ - допомога у відновленні Збройних сил України.
  • Литва готова направити до України допомогу на рівні, подібному до участі в миротворчій місії НАТО в Афганістані.

Миротворці в Україні — Литва назвала свою умову

Як зазначив Вайкшнорас, у разі введення в Україну іноземних військ — їхньою головною метою має бути допомога у відновленні ЗСУ.

Є різні варіанти (відправки військ в Україну. — ред.), але головною умовою має бути укладення мирної угоди або як мінімум припинення вогню, — наголосив командувач Збройних сил Литви.

Водночас командувач наголосив, що у цій складній ситуації Україні необхідна будь-яка допомога.

За його словами, Європа завжди можемо прийняти позу страуса і удавати, що нічого не відбувається, однак це хибний шлях.

Але, мабуть, ми, литовці, краще за всіх знаємо, що може статися, коли нас ніхто не підтримує або немає друзів, — додав Вайкшнорас.

Що важливо розуміти, раніше радник президента Литви Дайніус Жікевічус чітко дав зрозуміти, що його країна у межах миротворчої місії направить до України таку ж кількість військ, яку раніше направила до миротворчої місії НАТО в Афганістані.

