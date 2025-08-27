Вступ України в ЄС. Литва виступила з неочікуваною пропозицію

Литва закликає членів Європейського Союзу вдатися до "рішучих заходів", щоб зробити заявку України на членство в ЄС "реальною і незворотною". Це реально втілити в життя без участі Угорщини в цьому процесі.
Головні тези:
- Литва вважає, що не можна гальмувати вступ України в ЄС.
- Також Вільнюс пропонує обрати конкретний дедлайн.
Що пропонує Литва
Як вдалося дізнатися журналістам, Вільнюс розіслав листа столицям країн ЄС з цього приводу.
Що важливо розуміти, це сталося напередодні неформальної зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу у Копенгагені 1–2 вересня.
Литва звертає увагу інших членів ЄС на те, що саме старт переговорів підніме моральний дух українців і сприятиме реформам у країні в час, коли Росія посилює терор проти цивільного населення.
На переконання офіційного Вільнюса, бездіяльність може послабити суспільну підтримку членства в Україні та підірвати інституційну волю до реформ.
Ба більше, Вільнюс закликає встановити 2030 рік як цільову дату вступу України до ЄС.
Як вважає влада Литви, це дасть можливість обом сторонам спланувати реформи та ресурси.
