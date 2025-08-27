Вступ України в ЄС. Литва виступила з неочікуваною пропозицію

Литва закликає членів Європейського Союзу вдатися до "рішучих заходів", щоб зробити заявку України на членство в ЄС "реальною і незворотною". Це реально втілити в життя без участі Угорщини в цьому процесі.

Що пропонує Литва

Як вдалося дізнатися журналістам, Вільнюс розіслав листа столицям країн ЄС з цього приводу.

Що важливо розуміти, це сталося напередодні неформальної зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу у Копенгагені 1–2 вересня.

Литва звертає увагу інших членів ЄС на те, що саме старт переговорів підніме моральний дух українців і сприятиме реформам у країні в час, коли Росія посилює терор проти цивільного населення.

На переконання офіційного Вільнюса, бездіяльність може послабити суспільну підтримку членства в Україні та підірвати інституційну волю до реформ.

Пропозиція Литви передбачає початок переговорів з Україною та Молдовою на технічному рівні без Угорщини, якщо 26 держав-членів погодяться. Офіційне схвалення може бути надане пізніше, якщо Будапешт змінить свою позицію або уряд. Поширити

Ба більше, Вільнюс закликає встановити 2030 рік як цільову дату вступу України до ЄС.