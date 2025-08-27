Вступление Украины в ЕС. Литва выступила с неожиданным предложением

Литва призывает членов Европейского Союза прибегнуть к "решительным мерам", чтобы сделать заявку Украины на членство в ЕС "реальной и необратимой". Это реально воплотить в жизнь без участия Венгрии в этом процессе.

Литва считает, что нельзя тормозить вступление Украины в ЕС. Также Вильнюс предлагает выбрать конкретный дедлайн.

Что предлагает Литва

Как удалось узнать журналистам, Вильнюс разослал письмо столицам стран ЕС на этот счет.

Что важно понимать, это произошло накануне неформальной встречи министров иностранных дел Евросоюза в Копенгагене 1-2 сентября.

Литва обращает внимание других членов ЕС на то, что именно старт переговоров поднимет моральный дух украинцев и будет способствовать реформам в стране, когда Россия усиливает террор против гражданского населения.

По убеждению официального Вильнюса, бездействие может ослабить общественную поддержку членства в Украине и подорвать институциональную волю к реформам.

Предложение Литвы предусматривает начало переговоров с Украиной и Молдовой на техническом уровне без Венгрии, если 26 государств-членов согласятся. Официальное одобрение может быть предоставлено позже, если Будапешт изменит свою позицию или правительство. Поделиться

Более того, Вильнюс призывает установить 2030 год как целевую дату вступления Украины в ЕС.