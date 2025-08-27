Вступление Украины в ЕС. Литва выступила с неожиданным предложением
Категория
Политика
Дата публикации

Вступление Украины в ЕС. Литва выступила с неожиданным предложением

Укрина
Read in English
Читати українською
Источник:  LRT

Литва призывает членов Европейского Союза прибегнуть к "решительным мерам", чтобы сделать заявку Украины на членство в ЕС "реальной и необратимой". Это реально воплотить в жизнь без участия Венгрии в этом процессе.

Главные тезисы

Литва считает, что нельзя тормозить вступление Украины в ЕС.
Также Вильнюс предлагает выбрать конкретный дедлайн.

Что предлагает Литва

Как удалось узнать журналистам, Вильнюс разослал письмо столицам стран ЕС на этот счет.

Что важно понимать, это произошло накануне неформальной встречи министров иностранных дел Евросоюза в Копенгагене 1-2 сентября.

Литва обращает внимание других членов ЕС на то, что именно старт переговоров поднимет моральный дух украинцев и будет способствовать реформам в стране, когда Россия усиливает террор против гражданского населения.

По убеждению официального Вильнюса, бездействие может ослабить общественную поддержку членства в Украине и подорвать институциональную волю к реформам.

Предложение Литвы предусматривает начало переговоров с Украиной и Молдовой на техническом уровне без Венгрии, если 26 государств-членов согласятся. Официальное одобрение может быть предоставлено позже, если Будапешт изменит свою позицию или правительство.

Более того, Вильнюс призывает установить 2030 год как целевую дату вступления Украины в ЕС.

Как считают власти Литвы, это позволит обеим сторонам спланировать реформы и ресурсы.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Кремль выдвинул "мирное предложение" касательно Донецкой области
Путин
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
США мощно отомстили Индии за покупку российской нефти
США
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина может получить сразу 3 уровня обороны
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?