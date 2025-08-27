Украина может получить сразу 3 уровня обороны

Как удалось узнать изданию Financial Times, западные союзники Киева подготовили предварительный план безопасности Украины на случай завершения войны. Что важно понимать, он предполагает сразу три уровня обороны.
Главные тезисы
- Союзники уже понимают, как следует защищать Украину от нового вторжения РФ.
- Команда Зеленского подтверждает реальный прорыв в этом вопросе.
Что известно о новом плане Запада
Согласно данным СМИ, европейские партнеры уже сформировали первоначальный план.
По убеждению союзников, более крепкую границу должны оборонять Силы обороны Украины, вооруженные и подготовленные странами НАТО.
Также указано, что европейские силы сдерживания намерены разместить глубже в территории Украины как третья линия обороны, а американские ресурсы поддерживали бы их с тыла.
С заявлением по этому поводу выступил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Он четко дал понять, что каждая страна коалиции будет вносить свой вклад.
По словам Ермака, в конце концов, картина будет сочетанием военной, политической и экономической поддержки.
Что важно понимать, обсуждения касаются 4-5 европейских бригад на земле, которые предоставит "Коалиция решительных" плюс "стратегические способности" из США".
Глава ОПУ обратил внимание на то, что последние события свидетельствуют о "большом прорыве по сравнению с весной".
