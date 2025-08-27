Украина может получить сразу 3 уровня обороны

Как удалось узнать изданию Financial Times, западные союзники Киева подготовили предварительный план безопасности Украины на случай завершения войны. Что важно понимать, он предполагает сразу три уровня обороны.

Что известно о новом плане Запада

Согласно данным СМИ, европейские партнеры уже сформировали первоначальный план.

В первую очередь речь идет о создании демилитаризованной зоны, где будут находиться нейтральные миротворческие войска третьей страны, согласованной Москвой и Киевом. Поделиться

По убеждению союзников, более крепкую границу должны оборонять Силы обороны Украины, вооруженные и подготовленные странами НАТО.

Также указано, что европейские силы сдерживания намерены разместить глубже в территории Украины как третья линия обороны, а американские ресурсы поддерживали бы их с тыла.

Даже при потенциальной поддержке США, общественность и политики во многих европейских странах остаются встревоженными возможностью отправки войск в Украину. Поделиться

С заявлением по этому поводу выступил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он четко дал понять, что каждая страна коалиции будет вносить свой вклад.

По словам Ермака, в конце концов, картина будет сочетанием военной, политической и экономической поддержки.

Что важно понимать, обсуждения касаются 4-5 европейских бригад на земле, которые предоставит "Коалиция решительных" плюс "стратегические способности" из США".