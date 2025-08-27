Україна може отримати одразу 3 рівні оборони

Як вдалося дізнатися виданню Financial Times, західні союзники Києва підготували попередній план безпеки України на випадок завершення війни. Що важливо розуміти, він передбачає одразу три рівні оборони.

Що відомо про новий план Заходу

Згідно з даними ЗМІ, європейські партнери уже сформували початковий план.

Насамперед йдеться про який створення демілітаризованої зони, де будуть знаходитися нейтральні миротворчі військами третьої країни, узгодженої Москвою та Києвом.

На переконання союзників, значно міцніший кордон мали б обороняти Сили оборони України, озброєні та підготовлені країнами НАТО.

Також вказано, що європейські сили стримування мають намір розмістити глибше на території України як третя лінія оборони, а американські ресурси підтримували б їх із тилу.

Навіть за умови потенційної підтримки США, громадськість і політики в багатьох європейських країнах залишаються стривоженими можливістю відправлення військ в Україну.

З заявою з цього приводу виступив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він чітко дав зрозуміти, що кожна країна коаліції робитиме свій внесок.

За словами Єрмака, врешті-решт картина буде поєднанням військової, політичної та економічної підтримки.

Що важливо розуміти, обговорення стосуються 4-5 європейських бригад на землі, які надасть "Коаліція рішучих", плюс "стратегічні спроможності" зі США".