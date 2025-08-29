Литва объявила условие для ввода своих войск в Украину

Командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас официально подтвердил, что власти его страны сейчас обсуждают идею введения своих военных в Украину. По его словам, это можно сделать исключительно после заключения мирного соглашения или, по крайней мере, прекращения огня.

Миротворцы в Украине — Литва назвала свое условие

Как отметил Вайкшнорас, в случае введения в Украину иностранных войск — их главной целью должна быть помощь в восстановлении ВСУ.

Есть разные варианты (отправки войск в Украину. — ред.), но главным условием должно быть заключение мирного соглашения или как минимум прекращение огня, — подчеркнул командующий Вооруженными силами Литвы.

В то же время командующий подчеркнул, что в этой сложной ситуации Украине необходима любая помощь.

По его словам, Европа всегда можем принять позу страуса и делать вид, что ничего не происходит, однако это ошибочный путь.

Но, наверное, мы, литовцы, лучше всех знаем, что может произойти, когда нас никто не поддерживает или нет друзей, — добавил Вайкшнорас.

Что важно понимать, ранее советник президента Литвы Дайниус Жикевичус четко дал понять, что его страна в рамках миротворческой миссии направит в Украину такое же количество войск, которое ранее направило в миротворческую миссию НАТО в Афганистане.