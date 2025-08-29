Литва объявила условие для ввода своих войск в Украину

Командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас официально подтвердил, что власти его страны сейчас обсуждают идею введения своих военных в Украину. По его словам, это можно сделать исключительно после заключения мирного соглашения или, по крайней мере, прекращения огня.
Главные тезисы
- Ключевая задача введения иностранных войск – помощь в восстановлении Вооруженных сил Украины.
- Литва готова направить в Украину помощь на уровне, подобном участию в миротворческой миссии НАТО в Афганистане.
Миротворцы в Украине — Литва назвала свое условие
Как отметил Вайкшнорас, в случае введения в Украину иностранных войск — их главной целью должна быть помощь в восстановлении ВСУ.
В то же время командующий подчеркнул, что в этой сложной ситуации Украине необходима любая помощь.
По его словам, Европа всегда можем принять позу страуса и делать вид, что ничего не происходит, однако это ошибочный путь.
Что важно понимать, ранее советник президента Литвы Дайниус Жикевичус четко дал понять, что его страна в рамках миротворческой миссии направит в Украину такое же количество войск, которое ранее направило в миротворческую миссию НАТО в Афганистане.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-