Недалеко от Геленджика в Краснодарском крае России загорелся лес на фоне атаки украинских беспилотников. Российские оппозиционные журналисты обратили внимание на то, что одна из очагов возгорания находится менее чем в километре от винодельческой "Криница", которая связана с российским диктатором Владимиром Путиным.

Новая "бавовна" добралась до винодельни Путина

Впервые о начале пожара стало известно утром 28 августа.

Что важно понимать, по состоянию на утро 29 августа площадь огня возросла до 41,5 гектара.

Оппозиционные российские журналисты обращают внимание на то, что село Криница находится всего в 10 км от дворца Путина на мысе Идокопас.

Согласно последним данным, очаг возгорания может быть в 3-4 км от резиденции.

С заявлением по этому поводу выступил губернатор Краснодарского края.

По словам последнего, пожар тушат более 330 человек, работает около 80 единиц техники, а также вертолет и самолет МЧС России.

В фильме ФБК о "дворце Путина" винодельня "Криница" упоминалась под названием "Старый Прованс" — для нее закупали, в частности, позолоченные итальянские туалетные ершики. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, 28 августа власти РФ подтвердили факт атаки дронов на несколько регионов РФ.