Недалеко от Геленджика в Краснодарском крае России загорелся лес на фоне атаки украинских беспилотников. Российские оппозиционные журналисты обратили внимание на то, что одна из очагов возгорания находится менее чем в километре от винодельческой "Криница", которая связана с российским диктатором Владимиром Путиным.
Главные тезисы
- Согласно последним данным, пожар разросся до 41,5 гектара.
- Его пытаются потушить более 300 человек, однако напрасно.
Новая "бавовна" добралась до винодельни Путина
Впервые о начале пожара стало известно утром 28 августа.
Что важно понимать, по состоянию на утро 29 августа площадь огня возросла до 41,5 гектара.
Оппозиционные российские журналисты обращают внимание на то, что село Криница находится всего в 10 км от дворца Путина на мысе Идокопас.
Согласно последним данным, очаг возгорания может быть в 3-4 км от резиденции.
С заявлением по этому поводу выступил губернатор Краснодарского края.
По словам последнего, пожар тушат более 330 человек, работает около 80 единиц техники, а также вертолет и самолет МЧС России.
Как уже упоминалось ранее, 28 августа власти РФ подтвердили факт атаки дронов на несколько регионов РФ.
Тогда стало известно, что о пожарах на двух нефтеперерабатывающих заводах и железнодорожном узле.
