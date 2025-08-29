Поблизу Геленджика у Краснодарському краї Росії загорівся ліс на тлі атаки українських безпілотників. Російські опозиційні журналісти звернули увагу на ет, що один з осередків загоряння знаходиться менш ніж за кілометр від виноробні "Криниця", яка пов’яана з російським диктатором Володимиром Путіним.

Нова “бавовна” добралася до виноробні Путіна

Уперше про початок пожежі стало відомо ще вранці 28 серпня.

Що важливо розуміти, станом на ранок 29 серпня площа вогню зросла до 41,5 гектара.

Опозиційні російські журналісти звертають увагу на те, що село Криниця знаходиться лише за 10 км від палацу Путіна на мисі Ідокопас.

Згідно з останніми даними, осередок загоряння може бути в 3-4 км від резиденції.

З заявою з цього приводу виступив губернатор Краснодарського краю.

За словами останнього, пожежу гасять понад 330 людей, працює близько 80 одиниць техніки, а також вертоліт і літак МНС Росії.

У фільмі ФБК про "палац Путіна" виноробня "Криниця" згадувалася під назвою "Старий Прованс" — для неї закуповували, зокрема, позолочені італійські туалетні йоршики.

Як уже згадувалося раніше, 28 серпня влада РФ підтвердила факт атаки дронів на кілька регіонів РФ.