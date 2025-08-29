Біля виноробні Путіна спалахнула пожежа після атаки дронів
Категорія
Події
Дата публікації

Біля виноробні Путіна спалахнула пожежа після атаки дронів

Нова “бавовна” добралася до виноробні Путіна
Read in English
Джерело:  online.ua

Поблизу Геленджика у Краснодарському краї Росії загорівся ліс на тлі атаки українських безпілотників. Російські опозиційні журналісти звернули увагу на ет, що один з осередків загоряння знаходиться менш ніж за кілометр від виноробні "Криниця", яка пов’яана з російським диктатором Володимиром Путіним.

Головні тези:

  • Згідно з останніми даними, пожежа розрослася до 41,5 гектара.
  • Її намагаються загасити понад 300 людей, однак марно.

Нова “бавовна” добралася до виноробні Путіна

Уперше про початок пожежі стало відомо ще вранці 28 серпня.

Що важливо розуміти, станом на ранок 29 серпня площа вогню зросла до 41,5 гектара.

Опозиційні російські журналісти звертають увагу на те, що село Криниця знаходиться лише за 10 км від палацу Путіна на мисі Ідокопас.

Згідно з останніми даними, осередок загоряння може бути в 3-4 км від резиденції.

З заявою з цього приводу виступив губернатор Краснодарського краю.

За словами останнього, пожежу гасять понад 330 людей, працює близько 80 одиниць техніки, а також вертоліт і літак МНС Росії.

У фільмі ФБК про "палац Путіна" виноробня "Криниця" згадувалася під назвою "Старый Прованс" — для неї закуповували, зокрема, позолочені італійські туалетні йоршики.

Як уже згадувалося раніше, 28 серпня влада РФ підтвердила факт атаки дронів на кілька регіонів РФ.

Тоді стало відомо, що про пожежі на двох нафтопереробних заводах і залізничному вузлі.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Кремль побив новий ганебний антирекорд на тлі війни з Україною
РФ уперше витратила на війну половину зібраних податків
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака РФ на Київ. Досі залишається невідомою доля 8 людей
Володимир Зеленський
Зеленський розповів про наслідки атаки РФ на Київ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Коли Україна отримає тисячі ракет від США — дані інсайдерів
Україна отримає тисячі американських ракет

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?