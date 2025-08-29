Атака РФ на Київ. Досі залишається невідомою доля 8 людей

29 серпня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що на місці російського удару по житловому будинку в Києві у Дарницькому районі завершилися рятувальні роботи. За словами президента, досі триває розбір зруйнованих конструкцій.

Зеленський розповів про наслідки атаки РФ на Київ

За словами українського лідера, він заслухав доповідь глави МВС Ігоря Клименка

Станом на цей час відомо про 22 загиблих тільки в одному цьому місці влучання — в Дарницькому районі.

Що важливо розуміти, серед загиблих — чотири дитини.

Найменшій дівчинці не виповнилось і трьох років. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Загалом тієї ночі росіяни вбили 23 людей у Києві. Досі залишається невідомою доля 8 людей. Ще 53 були поранені. Усім їм надано необхідну допомогу. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави вкотре висловив вдячність рятувальникам, поліцейським, лікарям і медсестрам, усім комунальним та екстреним службам, кожному, хто задіяний у допомозі людям.

Також Володимир Зеленський нагадав міжнародній спільноті, що Росія повинна відповідати за цей удар, як і за всі інші удари по нашій державі.