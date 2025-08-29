Атака РФ на Київ. Досі залишається невідомою доля 8 людей
Володимир Зеленський
29 серпня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що на місці російського удару по житловому будинку в Києві у Дарницькому районі завершилися рятувальні роботи. За словами президента, досі триває розбір зруйнованих конструкцій. 

Головні тези:

  • Станом на цей час у Києві відомо про 23 загиблих.
  • Досі залишається невідомою доля 8 людей. 

За словами українського лідера, він заслухав доповідь глави МВС Ігоря Клименка

Станом на цей час відомо про 22 загиблих тільки в одному цьому місці влучання — в Дарницькому районі.

Що важливо розуміти, серед загиблих — чотири дитини.

Найменшій дівчинці не виповнилось і трьох років. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Загалом тієї ночі росіяни вбили 23 людей у Києві. Досі залишається невідомою доля 8 людей. Ще 53 були поранені. Усім їм надано необхідну допомогу.

Глава держави вкотре висловив вдячність рятувальникам, поліцейським, лікарям і медсестрам, усім комунальним та екстреним службам, кожному, хто задіяний у допомозі людям.

Також Володимир Зеленський нагадав міжнародній спільноті, що Росія повинна відповідати за цей удар, як і за всі інші удари по нашій державі.

Коли замість дипломатії Росія обирає балістику, продовжує модернізовувати «шахеди» для вбивств та розвиває взаємодію з такими субʼєктами, як Північна Корея, це означає, що світ повинен реагувати відповідно. Потрібні сильні санкції, сильний тиск, сильні кроки, щоб вбивці не відчували безкарності, — заявив Зеленський.

