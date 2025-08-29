Атака РФ на Київ. Досі залишається невідомою доля 8 людей

29 серпня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що на місці російського удару по житловому будинку в Києві у Дарницькому районі завершилися рятувальні роботи. За словами президента, досі триває розбір зруйнованих конструкцій.
Головні тези:
- Станом на цей час у Києві відомо про 23 загиблих.
- Досі залишається невідомою доля 8 людей.
Зеленський розповів про наслідки атаки РФ на Київ
За словами українського лідера, він заслухав доповідь глави МВС Ігоря Клименка
Станом на цей час відомо про 22 загиблих тільки в одному цьому місці влучання — в Дарницькому районі.
Що важливо розуміти, серед загиблих — чотири дитини.
Глава держави вкотре висловив вдячність рятувальникам, поліцейським, лікарям і медсестрам, усім комунальним та екстреним службам, кожному, хто задіяний у допомозі людям.
Також Володимир Зеленський нагадав міжнародній спільноті, що Росія повинна відповідати за цей удар, як і за всі інші удари по нашій державі.
