Атака РФ на Киев. До сих пор остается неизвестной судьба 8 человек

Младшей девочке не исполнилось и трех лет. Мои соболезнования родным и близким погибших. Всего в ту ночь россияне убили 23 человека в Киеве. До сих пор остается неизвестной судьба 8 человек. Еще 53 были ранены. Всем им оказана необходимая помощь.