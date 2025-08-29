Атака РФ на Киев. До сих пор остается неизвестной судьба 8 человек

29 августа глава государства Владимир Зеленский сообщил, что на месте российского удара по жилому дому в Киеве в Дарницком районе завершились спасательные работы. По словам президента, до сих пор продолжается разбор разрушенных конструкций.
Главные тезисы
- По состоянию на данный момент в Киеве известно о 23 погибших.
- До сих пор остается неизвестной судьба 8 человек.
Зеленский рассказал о последствиях атаки РФ на Киев
По словам украинского лидера, он заслушал доклад главы МВД Игоря Клименко
По состоянию на данный момент известно о 22 погибших только в одном этом месте попадания — в Дарницком районе.
Что важно понимать, среди погибших — четыре ребенка.
Глава государства еще раз выразил благодарность спасателям, полицейским, врачам и медсестрам, всем коммунальным и экстренным службам, каждому, кто задействован в помощи людям.
Также Владимир Зеленский напомнил международному сообществу, что Россия должна отвечать за этот удар, как и все остальные удары по нашему государству.
