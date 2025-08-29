Атака РФ на Киев. До сих пор остается неизвестной судьба 8 человек
29 августа

Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о последствиях атаки РФ на Киев
29 августа глава государства Владимир Зеленский сообщил, что на месте российского удара по жилому дому в Киеве в Дарницком районе завершились спасательные работы. По словам президента, до сих пор продолжается разбор разрушенных конструкций.

Главные тезисы

  • По состоянию на данный момент в Киеве известно о 23 погибших.
  • До сих пор остается неизвестной судьба 8 человек.

Зеленский рассказал о последствиях атаки РФ на Киев

По словам украинского лидера, он заслушал доклад главы МВД Игоря Клименко

По состоянию на данный момент известно о 22 погибших только в одном этом месте попадания — в Дарницком районе.

Что важно понимать, среди погибших — четыре ребенка.

Младшей девочке не исполнилось и трех лет. Мои соболезнования родным и близким погибших. Всего в ту ночь россияне убили 23 человека в Киеве. До сих пор остается неизвестной судьба 8 человек. Еще 53 были ранены. Всем им оказана необходимая помощь.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства еще раз выразил благодарность спасателям, полицейским, врачам и медсестрам, всем коммунальным и экстренным службам, каждому, кто задействован в помощи людям.

Также Владимир Зеленский напомнил международному сообществу, что Россия должна отвечать за этот удар, как и все остальные удары по нашему государству.

Когда вместо дипломатии Россия выбирает баллистику, продолжает модернизировать «шахеды» для убийств и развивает взаимодействие с такими субъектами как Северная Корея, это означает, что мир должен реагировать соответственно. Нужны сильные санкции, сильное давление, сильные шаги, чтобы убийцы не чувствовали безнаказанности, — заявил Зеленский.

