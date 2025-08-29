Росія не хоче завершувати війну проти України попри економічні збитки — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія не хоче завершувати війну, яку розпочала проти України. Тому представники вищого політичного керівництва РФ роблять усе, щоб зустріч між президентом України та очільником РФ Путіним не відбулась.

Росія не бажає закінчувати війну проти України — Зеленський

Про це президент повідомив на брифінгу 29 серпня.

За словами Зеленського, росіяни намагаються відтермінувати запровадження санкцій США проти Росії.

На мій погляд, що вони дещо отримали під час зустрічі зі Сполученими Штатами Америки. Це зрозуміло, бо спочатку зустріч була запропонована одразу тристороння. До зустрічі у США, до цього треку, було більше було шансів на тристоронню зустріч. Ну, це вже є, як є. Сьогодні є те, що запропонував Трамп — двосторонню (між Зеленським та Путіним — ред.), а потім тристоронню (за участі Трампа — ред.). Причини різні. Я думаю, що у президента Америки є свій погляд на це. Але ми підтримуємо той чи інший формат. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський також заявив, що росіяни хоч і намагаються відтермінувати зустріч між президентом України та очільником Росії Путіним, але так само "готують своє радикалізоване суспільство" до зустрічі, адже "суспільство їхнє не бачить сенсу у такій зустрічі".

Також президент України наголосив, що Росія не хоче завершувати війну проти України попри збитки, які зазнала економіка РФ від ведення війни.

Тому потрібне велике бажання США, і Путін буде за столом переговорів. Адже вони поки що не відчувають збитків для їхньої економіки, на жаль. Тому вважаю, що на це треба звертати увагу. Є вторинні санкції, тарифи, санкції деяких продуктів, санкції деяких компаній. Треба дотиснути до кінця тіньовий флот. Хороші кроки зроблені, але ще там дуже багато над чим працювати. Дотиснути енергетику щодо цінової політики. Дотиснути атомне співробітництво, налагодити санкції.

Зараз розглядається дев'ятнадцятий пакет. Він буде, це хороші новини. Ці санкції не можуть йти самі, бо Європи недостатньо. І тому Європа зараз синхронізується зі Сполученими Штатами Америки. Важливо, що вони почали працювати разом. І дуже важливо, щоб дотиснули, щоб і сторона Сполучених Штатів Америки зробила сильні кроки. Вони можуть, вони найпотужніші санкційні політики. Так, це все вплине на Росію.

Також Зеленський наголосив, що Росія не може використовувати як причини для непроведення зустрічі між ним та Путіним "денацифікацію" України, адже "в це ніхто не вірить".