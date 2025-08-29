Росія не хоче завершувати війну проти України попри економічні збитки — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія не хоче завершувати війну, яку розпочала проти України. Тому представники вищого політичного керівництва РФ роблять усе, щоб зустріч між президентом України та очільником РФ Путіним не відбулась.
Головні тези:
- Росія не має наміру завершувати війну проти України, попри економічні збитки, які понесла її економіка від продовження конфлікту.
- Україна активно співпрацює зі світовими партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами Америки, для накладання санкцій на Росію та покарання за її агресивні дії.
- Спроби організувати зустріч між президентами України та Росії зустрічають опір з боку російського керівництва, що свідчить про намір РФ продовжувати війну.
Про це президент повідомив на брифінгу 29 серпня.
За словами Зеленського, росіяни намагаються відтермінувати запровадження санкцій США проти Росії.
Зеленський також заявив, що росіяни хоч і намагаються відтермінувати зустріч між президентом України та очільником Росії Путіним, але так само "готують своє радикалізоване суспільство" до зустрічі, адже "суспільство їхнє не бачить сенсу у такій зустрічі".
Також президент України наголосив, що Росія не хоче завершувати війну проти України попри збитки, які зазнала економіка РФ від ведення війни.
Тому потрібне велике бажання США, і Путін буде за столом переговорів. Адже вони поки що не відчувають збитків для їхньої економіки, на жаль. Тому вважаю, що на це треба звертати увагу. Є вторинні санкції, тарифи, санкції деяких продуктів, санкції деяких компаній. Треба дотиснути до кінця тіньовий флот. Хороші кроки зроблені, але ще там дуже багато над чим працювати. Дотиснути енергетику щодо цінової політики. Дотиснути атомне співробітництво, налагодити санкції.
Також Зеленський наголосив, що Росія не може використовувати як причини для непроведення зустрічі між ним та Путіним "денацифікацію" України, адже "в це ніхто не вірить".
Немає загальносвітової підтримки. Вони агресори. 143 країни проголосували в ООН за це. Тобто вони винні в цій війні, винна сторона повинна закінчувати війну. І все одно станеться в тому чи іншому форматі.
