Война за независимость Украины. Зеленский подписал важный закон

Новый закон, подписанный Владимиром Зеленским 29 августа, определяет официальное название войны России против Украины. Теперь она называется войной за независимость Украины.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский подписал важный закон, который определяет официальное название войны России против Украины как Война за Независимость Украины.
- Закон закрепляет борьбу за независимость, суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность Украины против агрессии Российской Федерации.
Зеленский подписал важный закон о войне РФ против Украины
Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины.
В пояснительной записке законопроекта № 13273, подписанного Зеленским, отмечено, что Война за Независимость Украины — борьба за независимость, суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность Украины против агрессии Российской Федерации, которая началась 19 февраля 2014 года.
Документ отмечает, что война является следствием последовательной российской имперской политики, направленной на отрицание и уничтожение украинской государственности и идентичности Украинского народа и охватывает:
временную оккупацию Российской Федерацией Автономной Республики Крым и Севастополя;
противодействие агрессии путем проведения антитеррористической операции, осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;
осуществление мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.
Также закон впервые закрепляет в правовом поле ряд новых категорий, среди которых:
"национальная память";
"государственная политика национальной памяти Украинского народа";
"историческая антиукраинская пропаганда";
"преступления против Украинского народа";
"Место памяти Украинского народа".
Отдельно на уровне Закона впервые дано определение понятия "рашизм" как гибридной тоталитарной идеологии, сочетающей черты русского шовинизма, империализма, а также практики коммунистического и нацистского режимов.
В мае 2025 года Комитет по гуманитарной и информационной политике рекомендовал парламенту принять за основу законопроект "Об основах государственной политики национальной памяти Украинского народа".
Верховная Рада поддержала документ 21 августа, после того же дня свою подпись под ним тогда поставил председатель парламента Руслан Стефанчук.
