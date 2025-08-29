Війна за Незалежність України. Зеленський підписав важливий закон

Новий закон, який підписав Володимир Зеленський 29 серпня, визначає офіційну назву війни Росії проти України. Тепер вона називається Війною за Незалежність України.

Зеленський підписав важливий закон щодо війни РФ проти України

Про це повідомляє сайт Верховної Ради України.

У пояснювальній записці законопроєкту № 13273, який підписав Зеленський, зазначено, що Війна за Незалежність України — боротьба за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України проти агресії Російської Федерації, яка розпочалась 19 лютого 2014 року.

Документ наголошує, що війна є наслідком послідовної російської імперської політики, спрямованої на заперечення та знищення української державності та ідентичності Українського народу, та охоплює:

тимчасову окупацію Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;

протидію агресії шляхом проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України.

Також закон уперше закріплює у правовому полі низку нових категорій, серед яких:

"національна пам'ять";

"державна політика національної пам'яті Українського народу";

"історична антиукраїнська пропаганда";

"злочини проти Українського народу";

"місце пам'яті Українського народу".

Окремо на рівні Закону вперше подано визначення поняття "рашизм" як гібридної тоталітарної ідеології, що поєднує риси російського шовінізму, імперіалізму, а також практики комуністичного й нацистського режимів.

Український інститут національної пам’яті ще у 2023 році розробив законопроєкт на виконання доручення уряду. Його ухвалення було необхідним, адже питання історичної пам'яті досі регулювалися лише частково та не мало єдиного законодавчого підходу. Поширити

У травні 2025 року Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт "Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу".