"Украина не будет дарить свои территории России". Зеленский уличил Путина во лжи
Украина не будет дарить свои территории нелегитимному президенту России Владимиру Путину. Если он пойдет дальше, ему придется "положить" миллионы российских солдат.

  • Украина не согласна дарить свои территории нелегитимному президенту России Владимиру Путину, подчеркивает президент Зеленский.
  • Зеленский указал, что доверие к Путину отсутствует, и любые уступки могут привести к продолжению агрессивной политики России

Зеленский уличил Путина в геополитической лжи

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьером Дании Мэтте Фредериксен.

Зеленский отметил, что никто не доверяет Путину.

Для кого это просто территория, а для нас это наша жизнь, наша история, наша Конституция. Это дома, это семьи, это много аспектов, которые очень чувствительны для Украины. Те, кто жил и те, кто сейчас покинули свои дома из-за бомбардировки, из-за оккупации, они хотели бы вернуться. Да, возможно, сейчас это нереалистично, но они вернутся.

По его словам, нет какого-либо единого или разумного подхода посредством обмена территориями.

Если вы не доверяете этому человеку, если этот человек уже частично оккупировал вас, если вы понимаете все аспекты полномасштабной войны, то есть даже если вы выйдете, если кто-то поддерживает эту там безумную идею, кто может вам дать гарантии тогда, что Путин не будет продолжать? Никто не может дать гарантии.

Он подчеркнул, что Путин очень много раз врал, поэтому нельзя ему доверять и отдавать ему территории.

Это мощная часть нашей линии обороны. Он уже там многое потерял военнослужащих. Более 100 тысяч военнослужащих, особенно по основным направлениям. Я имею в виду, Путина. Понятно, что в течение 4 лет он не смог оккупировать более 30% одной области на Донбассе.

Он отметил, что если российский диктатор пойдет дальше, ему понадобятся годы.

Я не знаю сколько лет, но это будет годы понимаете, что вопрос здесь не только в годах, не только во времени. Здесь вопрос в том, что ему предстоит положить миллионы солдат. Поэтому мы не будем давать ему подобные подарки.

