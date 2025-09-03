"Україна не даруватиме свої території Росії". Зеленський заскочив Путіна на брехні
"Україна не даруватиме свої території Росії". Зеленський заскочив Путіна на брехні

Офіс Президента України
Зеленський

Україна не даруватиме свої території нелегітимного му президенту Росії Володимиру Путіну. Якщо він піде далі, то йому доведеться "покласти" мільйони російських солдатів.

Головні тези:

  • Зеленський підкреслив, що ніхто не може гарантувати, що в разі поступок Путін не продовжить свою агресивну політику.
  • Російський диктатор вже зазнав значних втрат на Донбасі та, продовжуючи окупацію, мусить бути готовий до серйозного опору.

Зеленський заскочив Путіна на геополітичній брехні

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен.

Зеленський зазначив, що ніхто не довіряє Путіну.

Для когось це просто територія, а для нас це наше життя, наша історія, наша Конституція. Це будинки, це родини, це багато-багато аспектів, які є дуже чутливими для України. Ті, хто жили й ті, хто зараз залишили свої домівки через бомбардування, через окупацію, вони хотіли б повернутися. Так, можливо, зараз це нереалістично, але вони повернуться.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За його словами, немає якогось єдиного чи розумного підходу у вигляді обміну територіями.

Якщо ви не довіряєте цій людині, якщо ця людина вже частково окуповувала вас, якщо ви розумієте всі аспекти повномасштабної війни, тобто якщо навіть ви вийдете, якщо хтось підтримує цю там божевільну ідею, хто може вам дати гарантії тоді, що Путін не буде продовжувати? Ніхто не може дати гарантії.

Він наголосив, що Путін дуже багато разів брехав, тому не можна йому довіряти та віддавати йому території.

Це дуже потужна частина нашої лінії оборони. Він вже там багато втратив військовослужбовців. Понад 100 тисяч військовослужбовців, особливо на основних напрямках. Я маю на увазі, Путіна. Тож зрозуміло, що протягом 4 років він не спромігся окупувати понад 30% однієї області на Донбасі.

Він зазначив, що якщо російський диктатор піде далі, йому потрібні будуть роки.

Я не знаю скільки років, але це буде роки розумієте що питання тут не тільки в роках, не тільки в часі. Тут питання в тому, що він матиме покласти мільйони солдатів. Саме тому ми не будемо давати йому подібні подарунки.

