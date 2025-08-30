"Злочин був ретельно підготовлений". Зеленський висловився про розслідування вбивства Андрія Парубія

Вбивство колишнього спікера Верховної Ради, чинного нардепа від "Європейської Солідарності" Андрія Парубія було ретельно підготовлене. Поліція та СБУ працюють над розкриттям злочину.
Головні тези:
- Вбивство колишнього спікера Верховної Ради, Андрія Парубія, було ретельно підготовлене, як зазначив Володимир Зеленський.
- Поліція та СБУ активно працюють над розкриттям цього злочину, залучаючи всі необхідні сили.
СБУ залучена до розслідування вбивства Парубія
Про це повідомив у відеозверненні президент Володимир Зеленський.
Після вбивства Андрія Парубія у Львові оголосили спецоперацію "Сирена", щоб затримати нападника. Правоохоронці встановлюють особу чоловіка та обставини злочину.
Андрій Парубій — український політик та державний діяч. Він народився 31 січня 1971 року у Шептицькому (на той момент Червоноград), що на Львівщині. У 1994 році закінчив історичний факультет Львівського університету, у 2001-му — аспірантуру Львівської політехніки.
Ще наприкінці 80-х Андрій Парубій став одним із керівників націоналістичної організації "Спадщина", брав участь у пікетах. У 1990 році Парубій став депутатом Львівської обласної ради.
У 1991 році Андрій Парубій разом з Олегом Тягнибоком заснував Соціал-національну партію України (СНПУ), згодом перейменовану у ВО "Свобода". З 1994 до 1998 роки був депутатом Львівської міської ради.
У 2004 році Андрій Парубій брав участь у Помаранчевій революції, був комендантом Українського дому, де розміщувався штаб протестних сил; у 2013-2014 роках — учасник Революції гідності, комендант наметового містечка та керівник Самооборони Майдану.
Після втечі Віктора Януковича з України наприкінці лютого 2014-го указом виконувача обовʼязків президента Олександра Турчинова очолив Раду національної безпеки і оборони. Вже 7 серпня того ж року подав у відставку.
Андрій Парубій був депутатом Верховної ради чотирьох скликань — із 2007 по 2012 роки від пропрезидентського блоку "Наша Україна — Народна Самооборона", із 2012 по 2014-й — від ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко, у 2014-2014 роках — від партії "Народний фронт", очолюваної Арсенієм Яценюком та із 2019 до своєї смерті — від "Європейської Солідарності".
У Андрія Парубія залишилися дружина та дочка.
