"Преступление было тщательно подготовлено". Зеленский высказался о расследовании убийства Андрея Парубия
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский
убийство
Убийство бывшего спикера Верховной Рады, действующего нардепа от Европейской Солидарности Андрея Парубия было тщательно подготовлено. Полиция и СБУ трудятся над раскрытием преступления.

  • Президент Украины Зеленский заявил, что убийство Андрея Парубия было тщательно подготовлено.
  • Полиция и СБУ активно работают над расследованием преступления и привлекают все необходимые силы.

СБУ привлечена к расследованию убийства Парубия

Об этом сообщил в видеообращении президент Владимир Зеленский.

Регулярно докладывают правоохранители — министр внутренних дел, Генеральный прокурор. Расследуют обстоятельства убийства Андрея Парубия. Многие силы вовлечены — все, которые необходимы. Преступление было, к сожалению, тщательно подготовлено. Но делается все для раскрываемости этого преступления. Говорил также с Василием Малышем. Служба безопасности Украины привлечена к расследованию.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

После убийства Андрея Парубия во Львове была объявлена спецоперация "Сирена", чтобы задержать нападающего. Правоохранители устанавливают личность мужчины и обстоятельства преступления.

Андрей Парубий

Андрей Парубий — украинский политик и государственный деятель. Он родился 31 января 1971 года в Шептицком (на тот момент Червоноград) Львовской области. В 1994 году окончил исторический факультет Львовского университета, в 2001-м — аспирантуру Львовской политехники.

Еще в конце 80-х Андрей Парубий стал одним из руководителей националистической организации "Наследие", участвовал в пикетах. В 1990 году Парубий стал депутатом Львовского областного совета.

В 1991 году Андрей Парубий вместе с Олегом Тягнибоком основал Социал-национальную партию Украины (СНПУ), впоследствии переименованную в ВО "Свобода". С 1994 по 1998 годы был депутатом Львовского городского совета.

В 2004 году Андрей Парубий принимал участие в Оранжевой революции, был комендантом Украинского дома, где размещался штаб протестных сил; в 2013-2014 годах — участник Революции достоинства, комендант палаточного городка и руководитель Самообороны Майдана.

После побега Виктора Януковича из Украины в конце февраля 2014-го указом исполняющего обязанности президента Александра Турчинова возглавил Совет национальной безопасности и обороны. Уже 7 августа того же года подал в отставку.

Вскоре Андрей Парубий вышел из ВО "Батькивщина" и перешел к вновь "Народному фронту", среди основателей которого было много эксчленов "Батькивщины". В декабре 2014-го он вступил в должность заместителя председателя Верховной рады, которым на тот момент был Владимир Гройсман. После назначения Гройсмана премьер-министром с 14 апреля 2016 года по 28 августа 2019 года Парубий возглавлял украинский парламент.

Андрей Парубий был депутатом Верховной рады четырех созывов — с 2007 по 2012 годы от пропрезидентского блока "Наша Украина — Народная Самооборона", с 2012 по 2014-й — от ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, в 2014-2014 годах — от партии Яценюком и с 2019 года до своей смерти — от "Европейской Солидарности".

У Андрея Парубия остались жена и дочь.

