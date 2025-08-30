"Преступление было тщательно подготовлено". Зеленский высказался о расследовании убийства Андрея Парубия

Убийство бывшего спикера Верховной Рады, действующего нардепа от Европейской Солидарности Андрея Парубия было тщательно подготовлено. Полиция и СБУ трудятся над раскрытием преступления.
Главные тезисы
- Президент Украины Зеленский заявил, что убийство Андрея Парубия было тщательно подготовлено.
- Полиция и СБУ активно работают над расследованием преступления и привлекают все необходимые силы.
СБУ привлечена к расследованию убийства Парубия
Об этом сообщил в видеообращении президент Владимир Зеленский.
После убийства Андрея Парубия во Львове была объявлена спецоперация "Сирена", чтобы задержать нападающего. Правоохранители устанавливают личность мужчины и обстоятельства преступления.
Андрей Парубий — украинский политик и государственный деятель. Он родился 31 января 1971 года в Шептицком (на тот момент Червоноград) Львовской области. В 1994 году окончил исторический факультет Львовского университета, в 2001-м — аспирантуру Львовской политехники.
Еще в конце 80-х Андрей Парубий стал одним из руководителей националистической организации "Наследие", участвовал в пикетах. В 1990 году Парубий стал депутатом Львовского областного совета.
В 1991 году Андрей Парубий вместе с Олегом Тягнибоком основал Социал-национальную партию Украины (СНПУ), впоследствии переименованную в ВО "Свобода". С 1994 по 1998 годы был депутатом Львовского городского совета.
В 2004 году Андрей Парубий принимал участие в Оранжевой революции, был комендантом Украинского дома, где размещался штаб протестных сил; в 2013-2014 годах — участник Революции достоинства, комендант палаточного городка и руководитель Самообороны Майдана.
После побега Виктора Януковича из Украины в конце февраля 2014-го указом исполняющего обязанности президента Александра Турчинова возглавил Совет национальной безопасности и обороны. Уже 7 августа того же года подал в отставку.
Андрей Парубий был депутатом Верховной рады четырех созывов — с 2007 по 2012 годы от пропрезидентского блока "Наша Украина — Народная Самооборона", с 2012 по 2014-й — от ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, в 2014-2014 годах — от партии Яценюком и с 2019 года до своей смерти — от "Европейской Солидарности".
У Андрея Парубия остались жена и дочь.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-