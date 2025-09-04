Путін планує використати Україну як плацдарм для нападу на Європу — Зеленський
Путін планує використати Україну як плацдарм для нападу на Європу — Зеленський

Джерело:  Le Point

Територіальні поступки України призведуть лише до того, що Путін використає захоплені території як плацдарм для нападу на Європу, якщо та не зможе стати сильною.

Головні тези:

  • Територіальні поступки України можуть призвести до використання її територій як плацдарму для нападу на Європу Путіним.
  • Сила Європи визначатиме реакцію Росії: сильна Європа може запобігти загрозі нападу, слабка стане жертвою.
  • Україна вже має на озброєнні ракети з дальністю у 3 тисяч кілометрів.

Путін використає Україну як плацдарм для нападу на Європу — Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави звернув увагу на думку окремих медіа, які зазначили, що якщо ЗСУ вийдуть зі східних регіонів країни, мир буде відновлено.

Зеленський нагадав, що Путін вдерся до Криму (у 2014 році, — ред.), щоб зробити його плацдармом й оточити південь нашої країни, тобто для підготовки чергового наступу.

У 2014 році він (Путін. — ред.) вдерся до частини східної частини нашої країни, щоб використовувати її як плацдарм для повної окупації цих регіонів. Якщо завтра ми якимось чином покинемо Донбас, чого не станеться, ми відкриємо Путіну незахищений простір поруч з півторамільйонним містом Харків. Він також захопить промисловий центр Дніпро і це відкриє йому нові можливості.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На думку Зеленського, якби Путіну вдався його первісний план захоплення всієї України, він використав би її як плацдарм для вторгнення в Європу. Вдасться це російському диктатору чи ні, залежить від того, наскільки сильною буде Європа.

Якщо Європа сильна, він, ймовірно, нічого не зробить, але якщо вона слабка, тоді постраждає від дій Росії.

Президент України також нагадав, що відстань між Москвою і Парижем менше 3 тисяч кілометрів, а ракети, які Росія застосовує для обстрілів України, мають дальність ураження 2500 кілометрів.

За його словами, Україна вже має на озброєнні ракети з дальністю у 3 тисяч кілометрів, тобто війна стимулює технологічний розвиток "у нас, в Європі, але також і в Росії".

Завдяки цьому технологічному прогресу більше немає "далеких війн". Повірте, через два роки росіяни матимуть багато ракет із дальністю 5000 кілометрів. Море нікого не захистить, океан нікого не захистить. У цьому контексті зброя, яку використовує Росія сьогодні, не так вже й відрізняється від ядерних носіїв.

Він нагадав, що саме доля України визначить, де проляже цей східний кордон. Якщо країна не встоїть, цей кордон проляже по Польщі, а то й по Німеччині.

Колись Європа була поділена таким чином. Східний кордон Західної Німеччини був кордоном західного світу. Сьогодні все залежить від нас. Наскільки ми дозволимо розгулятися російським амбіціям?

