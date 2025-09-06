Суд наказав Трампу витрати мільярди на міжнародну допомогу
Суд наказав Трампу витрати мільярди на міжнародну допомогу

Джерело:  Bloomberg

Федеральний апеляційний суд округу Колумбія забовʼязав адміністрацію президента США Дональда Трампа витратити мільярди доларів на міжнародну допомогу. Головний суддя звернув увагу на те, що Білий дім досі не надав жодного обґрунтування для відступу від фундаментального принципу, "що асигнування Конгресу повинні виконуватися".

Трамп повинен надавати міжнародну допомогу

За це рішення проголосували двоє із трьох суддів.

Де-факто воно означає, що команда Дональда Трампа більше не має права відмовлятися від фінансування, яке Конгрес затвердив для програм допомоги у всьому світі.

Міністерство юстиції вже повідомило про намір звернутися до Верховного суду США з проханням розглянути справу в екстреному порядку та призупинити дію припису федерального судді у Вашингтоні.

Як вдалося дізнатися журналістам, близько 12 мільярдів доларів із 30 будуть анульовані уже за місяць, якщо Держдеп та Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) принаймні не представлять план щодо їх використання.

Федеральний суддя Амір Алі звертає увагу на те, що відмова Трампа спрямовувати кошти на міжнародну допомогу йде у розріз зі законодавством США, що регулює діяльність федеральних агентств.

Адміністрація (Трампа — ред.) не надала жодного обґрунтування для відступу від фундаментального принципу, що асигнування Конгресу повинні виконуватися, — наголосив суддя.

