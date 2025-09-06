Суд приказал Трампу направлять миллиарды на международную помощь
Суд приказал Трампу направлять миллиарды на международную помощь

Трамп должен оказывать международную помощь
Источник:  Bloomberg

Федеральный апелляционный суд округа Колумбия обязал администрацию президента США Дональда Трампа потратить миллиарды долларов на международную помощь. Главный судья обратил внимание, что Белый дом до сих пор не предоставил ни одного обоснования для отступления от фундаментального принципа, "что ассигнования Конгресса должны выполняться".

Главные тезисы

  • Сокращения финансирования нарушают Закон об административной процедуре.
  • Команда Трампа пока не отреагировала на решение суда.

Трамп должен оказывать международную помощь

За это решение проголосовали двое из трех судей.

Де-факто это означает, что команда Дональда Трампа больше не имеет права отказываться от финансирования, которое Конгресс утвердил для программ помощи по всему миру.

Министерство юстиции уже сообщило о намерении обратиться в Верховный суд США с просьбой рассмотреть дело в экстренном порядке и приостановить действие предписания федерального судьи в Вашингтоне.

Как удалось узнать журналистам, около 12 миллиардов долларов из 30 будут аннулированы уже через месяц, если Госдеп и Агентство США по международному развитию (USAID) по крайней мере не представят план их использования.

Федеральный судья Амир Али обращает внимание на то, что отказ Трампа направлять средства на международную помощь идет в разрез с законодательством США, регулирующим деятельность федеральных агентств.

Администрация (Трампа — ред.) не предоставила ни одного обоснования для отступления от фундаментального принципа, что ассигнования Конгресса должны выполняться, — подчеркнул судья.

