Суд приказал Трампу направлять миллиарды на международную помощь

Федеральный апелляционный суд округа Колумбия обязал администрацию президента США Дональда Трампа потратить миллиарды долларов на международную помощь. Главный судья обратил внимание, что Белый дом до сих пор не предоставил ни одного обоснования для отступления от фундаментального принципа, "что ассигнования Конгресса должны выполняться".
За это решение проголосовали двое из трех судей.
Де-факто это означает, что команда Дональда Трампа больше не имеет права отказываться от финансирования, которое Конгресс утвердил для программ помощи по всему миру.
Как удалось узнать журналистам, около 12 миллиардов долларов из 30 будут аннулированы уже через месяц, если Госдеп и Агентство США по международному развитию (USAID) по крайней мере не представят план их использования.
Федеральный судья Амир Али обращает внимание на то, что отказ Трампа направлять средства на международную помощь идет в разрез с законодательством США, регулирующим деятельность федеральных агентств.
