Трамп поручил Пентагону возобновить сдерживание Китая и РФ — что это значит

Глава Пентагона Пит Гегсет обвинил предыдущую администрацию США в недостаточных усилиях по обеспечению американского лидерства в мире и заявил, что президент Трамп поручил Министерству обороны возобновить сдерживание Китая, РФ и других.
Главные тезисы
- Глава Пентагона обвинил предыдущую администрацию в недостаточных мерах по обеспечению американского лидерства в мире.
- Повышение боеготовности позволит предотвратить конфликты и обеспечить безопасность американского народа.
США возобновят сдерживание Китая и РФ
Об этом Гегсет сказал 3 сентября в эфире телеканала Fox News.
Он отметил, что это видят по всему миру и ярким проявлением этого стал парад в Китае.
В то же время он отметил, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту, о чем они четко заявили Китаю, России и другим.
Но усиление боеготовности, по его словам, позволяет предотвратить конфликты и обеспечить безопасность американского народа.
Глава Пентагона также отметил, что демонстрация военных парадов — это нормальное явление. При этом он выразил надежду, что это не приведет к фактическим обострениям.
Гегсет подчеркнул, что задача его ведомства — поддерживать военное превосходство США в космосе, в небе, на море, под водой, а также посредством дальнобойных средств поражения. Но, по его словам, Соединенные Штаты будут развивать сотрудничество, в частности с Китаем.
Следовательно, мы будем сохранять стратегическое преимущество. Президент Трамп имеет отличные отношения с президентом Си, и мы используем это в надежде найти способы сотрудничества.
