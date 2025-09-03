Трамп поручил Пентагону возобновить сдерживание Китая и РФ — что это значит
Трамп поручил Пентагону возобновить сдерживание Китая и РФ — что это значит

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  Fox News

Глава Пентагона Пит Гегсет обвинил предыдущую администрацию США в недостаточных усилиях по обеспечению американского лидерства в мире и заявил, что президент Трамп поручил Министерству обороны возобновить сдерживание Китая, РФ и других.

Главные тезисы

  • Глава Пентагона обвинил предыдущую администрацию в недостаточных мерах по обеспечению американского лидерства в мире.
  • Повышение боеготовности позволит предотвратить конфликты и обеспечить безопасность американского народа.

США возобновят сдерживание Китая и РФ

Об этом Гегсет сказал 3 сентября в эфире телеканала Fox News.

К сожалению, слабость предыдущей администрации сблизила Россию и Китай. Это было ужасное проявление нехватки американского лидерства и нехватки американской силы.

Пит Гегсет

Пит Гегсет

Глава Пентагона

Он отметил, что это видят по всему миру и ярким проявлением этого стал парад в Китае.

И именно поэтому президент Трамп поручил нам, Министерству обороны, быть готовыми к перестройке наших вооруженных сил историческим образом, к восстановлению духа воинов и возобновлению сдерживания.

В то же время он отметил, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту, о чем они четко заявили Китаю, России и другим.

Но усиление боеготовности, по его словам, позволяет предотвратить конфликты и обеспечить безопасность американского народа.

Глава Пентагона также отметил, что демонстрация военных парадов — это нормальное явление. При этом он выразил надежду, что это не приведет к фактическим обострениям.

Гегсет подчеркнул, что задача его ведомства — поддерживать военное превосходство США в космосе, в небе, на море, под водой, а также посредством дальнобойных средств поражения. Но, по его словам, Соединенные Штаты будут развивать сотрудничество, в частности с Китаем.

Следовательно, мы будем сохранять стратегическое преимущество. Президент Трамп имеет отличные отношения с президентом Си, и мы используем это в надежде найти способы сотрудничества.

