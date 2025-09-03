Трамп доручив Пентагону поновити стримування Китаю та РФ — що це означає

Глава Пентагону Піт Гегсет звинуватив попередню адміністрацію США у недостатніх зусиллях щодо забезпечення американського лідерства у світі та заявив, що президент Трамп доручив Міністерству оборони поновити стримування Китаю, РФ та інших.
Головні тези:
- Глава Пентагону Піт Гегсет звинуватив попередню адміністрацію у недостатніх заходах забезпечення американського лідерства у світі.
- Президент Трамп доручив Міністерству оборони поновити стримування Китаю, РФ та інших країн для забезпечення безпеки США.
- Підвищення боєготовності дозволить США запобігти конфліктам та гарантувати безпеку американського народу без прагнення до конфліктів.
США відновлять стримування Китаю та РФ
Про це Гегсет сказав 3 вересня в ефірі телеканалу Fox News.
Він зауважив, що це бачать у всьому світі і яскравим проявом цього став парад у Китаї.
Водночас він зауважив, що Сполучені Штати не прагнуть конфлікту, про що вони чітко заявили Китаю, Росії та іншим.
Але посилення боєготовності, за його словами, дозволяє запобігти конфліктам й гарантувати безпеку американського народу.
Глава Пентагону також зазначив, що демонстрація військових парадів — це нормальне явище. При цьому він висловив сподівання, що це не призводитиме до фактичних загострень.
Гегсет підкреслив, що завдання його відомства — підтримувати військову перевагу США в космосі, у небі, на морі, під водою, а також за допомогою далекобійних засобів ураження. Але водночас, за його словами, Сполучені Штати розвиватимуть співпрацю, зокрема з Китаєм.
Отже, ми зберігатимемо стратегічну перевагу. Президент Трамп має чудові стосунки з президентом Сі, і ми використовуємо це, сподіваючись знайти способи співпраці.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-