Трамп доручив Пентагону поновити стримування Китаю та РФ — що це означає
Джерело:  Fox News

Глава Пентагону Піт Гегсет звинуватив попередню адміністрацію США у недостатніх зусиллях щодо забезпечення американського лідерства у світі та заявив, що президент Трамп доручив Міністерству оборони поновити стримування Китаю, РФ та інших.

Головні тези:

  • Глава Пентагону Піт Гегсет звинуватив попередню адміністрацію у недостатніх заходах забезпечення американського лідерства у світі.
  • Президент Трамп доручив Міністерству оборони поновити стримування Китаю, РФ та інших країн для забезпечення безпеки США.
  • Підвищення боєготовності дозволить США запобігти конфліктам та гарантувати безпеку американського народу без прагнення до конфліктів.

США відновлять стримування Китаю та РФ

Про це Гегсет сказав 3 вересня в ефірі телеканалу Fox News.

На жаль, слабкість попередньої адміністрації зблизила Росію й Китай. Це був жахливий прояв браку американського лідерства та браку американської сили.

Піт Гегсет

Піт Гегсет

Глава Пентагону

Він зауважив, що це бачать у всьому світі і яскравим проявом цього став парад у Китаї.

І саме тому президент Трамп доручив нам, Міністерству оборони, бути готовими до перебудови наших збройних сил в історичний спосіб, до відновлення духу воїнів та поновлення стримування.

Водночас він зауважив, що Сполучені Штати не прагнуть конфлікту, про що вони чітко заявили Китаю, Росії та іншим.

Але посилення боєготовності, за його словами, дозволяє запобігти конфліктам й гарантувати безпеку американського народу.

Глава Пентагону також зазначив, що демонстрація військових парадів — це нормальне явище. При цьому він висловив сподівання, що це не призводитиме до фактичних загострень.

Гегсет підкреслив, що завдання його відомства — підтримувати військову перевагу США в космосі, у небі, на морі, під водою, а також за допомогою далекобійних засобів ураження. Але водночас, за його словами, Сполучені Штати розвиватимуть співпрацю, зокрема з Китаєм.

Отже, ми зберігатимемо стратегічну перевагу. Президент Трамп має чудові стосунки з президентом Сі, і ми використовуємо це, сподіваючись знайти способи співпраці.

