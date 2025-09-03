Глобальні мита Трампа дестабілізували розвиток хімічної промисловості Європи

Хімічні виробники Європи знову опинилися в скруті: імпортні мита США дестабілізують світову торгівлю, змушуючи клієнтів відкладати замовлення і знижуючи попит у секторі, який досі намагається оговтатися після енергетичної кризи 2022 року.

Мита Трампа становлять загрозу для хімічної промисловості Європи

Хімічна галузь — четверта за обсягом експорту в ЄС після машинобудування, автомобілебудування та фармацевтики — вже кілька років потерпає від високих витрат на виробництво через різке зростання цін на газ та електроенергію після вторгнення Росії в Україну.

Слабкий попит у ключових індустріях змусив частину компаній закривати підприємства і скорочувати робочі місця. Тепер же додалися тарифи США щонайменше у 15% на товари з ЄС, які вдарили по основних клієнтах галузі — автомобільній, машинобудівній та споживчій промисловості.

Автовиробники у світі вже зафіксували мільярдні збитки через торгову війну президента Дональда Трампа.

За даними LSEG, прибутки європейських хімічних компаній у третьому кварталі очікуються на 5% нижчими після падіння на 22% у другому.

Після енергетичної кризи ми сподівалися на стабільне відновлення обсягів і маржі в хімічному секторі Європи, — зазначив аналітик Metzler Research Томас Шульте-Форвік. — Але тарифи, тиск на ціни та жорстка конкуренція з Азії створюють токсичну суміш. Поширити

Найбільші гравці — зокрема BASF, Brenntag і Lanxess — частково захищені завдяки сильній присутності у США, однак і вони потерпають від обережної поведінки клієнтів. Замовники відкладають закупівлі: якщо раніше вони планували на 3-4 місяці наперед, то тепер замовлення робляться лише на кілька тижнів. BASF у липні знизила прогноз на рік.