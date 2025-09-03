Глобальні мита Трампа дестабілізували розвиток хімічної промисловості Європи

Хімічні виробники Європи знову опинилися в скруті: імпортні мита США дестабілізують світову торгівлю, змушуючи клієнтів відкладати замовлення і знижуючи попит у секторі, який досі намагається оговтатися після енергетичної кризи 2022 року.
Головні тези:
- Хімічні виробники Європи стикаються з проблемами через імпортні мита США, які дестабілізують ринок та знижують попит.
- Мита Трампа на товари ЄС посилюють тиск на хімічну галузь, яка вже постраждала від енергетичної кризи та слабкого попиту у ключових індустріях.
- Світові автовиробники та європейські хімічні компанії відчувають збитки через торгові війни і мита США.
Мита Трампа становлять загрозу для хімічної промисловості Європи
Хімічна галузь — четверта за обсягом експорту в ЄС після машинобудування, автомобілебудування та фармацевтики — вже кілька років потерпає від високих витрат на виробництво через різке зростання цін на газ та електроенергію після вторгнення Росії в Україну.
Слабкий попит у ключових індустріях змусив частину компаній закривати підприємства і скорочувати робочі місця. Тепер же додалися тарифи США щонайменше у 15% на товари з ЄС, які вдарили по основних клієнтах галузі — автомобільній, машинобудівній та споживчій промисловості.
Автовиробники у світі вже зафіксували мільярдні збитки через торгову війну президента Дональда Трампа.
За даними LSEG, прибутки європейських хімічних компаній у третьому кварталі очікуються на 5% нижчими після падіння на 22% у другому.
Найбільші гравці — зокрема BASF, Brenntag і Lanxess — частково захищені завдяки сильній присутності у США, однак і вони потерпають від обережної поведінки клієнтів. Замовники відкладають закупівлі: якщо раніше вони планували на 3-4 місяці наперед, то тепер замовлення робляться лише на кілька тижнів. BASF у липні знизила прогноз на рік.
Європейський Союз до кінця тижня з 27 серпня планував спробувати прискорити ухвалення законодавства про скасування всіх мит на промислові товари США, що є вимогою президента Дональда Трампа перед тим, як США знизять мита на експорт автомобілів з ЄС.
