Глобальні мита Трампа дестабілізували розвиток хімічної промисловості Європи
Категорія
Економіка
Дата публікації

Глобальні мита Трампа дестабілізували розвиток хімічної промисловості Європи

Європа
Read in English
Джерело:  Reuters

Хімічні виробники Європи знову опинилися в скруті: імпортні мита США дестабілізують світову торгівлю, змушуючи клієнтів відкладати замовлення і знижуючи попит у секторі, який досі намагається оговтатися після енергетичної кризи 2022 року.

Головні тези:

  • Хімічні виробники Європи стикаються з проблемами через імпортні мита США, які дестабілізують ринок та знижують попит.
  • Мита Трампа на товари ЄС посилюють тиск на хімічну галузь, яка вже постраждала від енергетичної кризи та слабкого попиту у ключових індустріях.
  • Світові автовиробники та європейські хімічні компанії відчувають збитки через торгові війни і мита США.

Мита Трампа становлять загрозу для хімічної промисловості Європи

Хімічна галузь — четверта за обсягом експорту в ЄС після машинобудування, автомобілебудування та фармацевтики — вже кілька років потерпає від високих витрат на виробництво через різке зростання цін на газ та електроенергію після вторгнення Росії в Україну.

Слабкий попит у ключових індустріях змусив частину компаній закривати підприємства і скорочувати робочі місця. Тепер же додалися тарифи США щонайменше у 15% на товари з ЄС, які вдарили по основних клієнтах галузі — автомобільній, машинобудівній та споживчій промисловості.

Автовиробники у світі вже зафіксували мільярдні збитки через торгову війну президента Дональда Трампа.

За даними LSEG, прибутки європейських хімічних компаній у третьому кварталі очікуються на 5% нижчими після падіння на 22% у другому.

Після енергетичної кризи ми сподівалися на стабільне відновлення обсягів і маржі в хімічному секторі Європи, — зазначив аналітик Metzler Research Томас Шульте-Форвік. — Але тарифи, тиск на ціни та жорстка конкуренція з Азії створюють токсичну суміш.

Найбільші гравці — зокрема BASF, Brenntag і Lanxess — частково захищені завдяки сильній присутності у США, однак і вони потерпають від обережної поведінки клієнтів. Замовники відкладають закупівлі: якщо раніше вони планували на 3-4 місяці наперед, то тепер замовлення робляться лише на кілька тижнів. BASF у липні знизила прогноз на рік.

Європейський Союз до кінця тижня з 27 серпня планував спробувати прискорити ухвалення законодавства про скасування всіх мит на промислові товари США, що є вимогою президента Дональда Трампа перед тим, як США знизять мита на експорт автомобілів з ЄС.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп анонсував мита в розмірі 50% на товари з ЄС
Donald Trump
Трамп
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Суд США визнав глобальні мита Трампа недійсними — у чому справа
Трамп
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп ухвалив додаткові мита на товари з Індії через закупівлю російської нафти
The White House
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?