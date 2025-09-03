Глобальные пошлины Трампа дестабилизировали развитие химической промышленности Европы

Химические производители Европы снова оказались в затруднении: импортные пошлины США дестабилизируют мировую торговлю, заставляя клиентов откладывать заказы и снижая спрос в секторе, который до сих пор пытается прийти в себя после энергетического кризиса 2022 года.
Главные тезисы
- Пошлины Трампа дестабилизируют химическую промышленность Европы, усугубляя проблемы с низким спросом и ростом цен на энергоносители.
- Мировые автопроизводители и европейские химические компании сталкиваются с убытками из-за импортных пошлин.
- Тарифы США на товары ЕС угрожают основным клиентам химической отрасли, включая автомобильную и машиностроительную промышленности.
Пошлины Трампа представляют угрозу для химической промышленности Европы
Химическая отрасль — четвертая по объему экспорта в ЕС после машиностроения, автомобилестроения и фармацевтики — уже несколько лет страдает от высоких затрат на производство из-за резкого роста цен на газ и электроэнергию после вторжения России в Украину.
Слабый спрос в ключевых индустриях заставил часть компаний закрывать предприятия и сокращать рабочие места. Теперь же добавились тарифы США, по меньшей мере, в 15% на товары из ЕС, которые ударили по основным клиентам отрасли — автомобильной, машиностроительной и потребительской промышленности.
Автопроизводители в мире уже зафиксировали миллиардные убытки из-за торговой войны президента Дональда Трампа.
По данным LSEG, доходы европейских химических компаний в третьем квартале ожидаются на 5% ниже после падения на 22% во втором.
Крупнейшие игроки – в частности BASF, Brenntag и Lanxess – частично защищены благодаря сильному присутствию в США, однако и страдают от осторожного поведения клиентов. Заказчики откладывают закупки: если раньше они планировали на 3-4 месяца вперед, то теперь заказы делаются всего на несколько недель. BASF в июле снизила прогноз на год.
Европейский Союз до конца недели с 27 августа планировал попытаться ускорить принятие законодательства об отмене всех пошлин на промышленные товары США, что является требованием президента Дональда Трампа перед тем, как США снизят пошлины на экспорт автомобилей из ЕС.
