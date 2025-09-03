Глобальные пошлины Трампа дестабилизировали развитие химической промышленности Европы

Химические производители Европы снова оказались в затруднении: импортные пошлины США дестабилизируют мировую торговлю, заставляя клиентов откладывать заказы и снижая спрос в секторе, который до сих пор пытается прийти в себя после энергетического кризиса 2022 года.

Пошлины Трампа представляют угрозу для химической промышленности Европы

Химическая отрасль — четвертая по объему экспорта в ЕС после машиностроения, автомобилестроения и фармацевтики — уже несколько лет страдает от высоких затрат на производство из-за резкого роста цен на газ и электроэнергию после вторжения России в Украину.

Слабый спрос в ключевых индустриях заставил часть компаний закрывать предприятия и сокращать рабочие места. Теперь же добавились тарифы США, по меньшей мере, в 15% на товары из ЕС, которые ударили по основным клиентам отрасли — автомобильной, машиностроительной и потребительской промышленности.

Автопроизводители в мире уже зафиксировали миллиардные убытки из-за торговой войны президента Дональда Трампа.

По данным LSEG, доходы европейских химических компаний в третьем квартале ожидаются на 5% ниже после падения на 22% во втором.

После энергетического кризиса мы надеялись на стабильное восстановление объемов и маржи в химическом секторе Европы, – отметил аналитик Metzler Research Томас Шульте-Форвик. — Но тарифы, давление на цены и жесткая конкуренция из Азии создают токсичную смесь. Поделиться

Крупнейшие игроки – в частности BASF, Brenntag и Lanxess – частично защищены благодаря сильному присутствию в США, однако и страдают от осторожного поведения клиентов. Заказчики откладывают закупки: если раньше они планировали на 3-4 месяца вперед, то теперь заказы делаются всего на несколько недель. BASF в июле снизила прогноз на год.