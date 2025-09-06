Трамп обрав неочікувану локацію для саміту G20

Американський лідер Дональд Трамп ухвалив рішення, що його країна у 2026 році прийматиме саміт "Великої двадцятки" (G20) на полі для гольфу Trump National Doral у Маямі.
Головні тези:
- Президент США запевнив, що не матиме особистої вигоди від проведення саміту G20 в Маямі.
- Він також публічно поскаржився на Південну Африку.
Саміту G20 пройде на полі для гольфу
5 вересня очільник Білого дому офіційно підтвердив, що США "матимуть честь приймати саміт G20 тут, в Америці, вперше за майже 20 років".
Після цього він уточнив, що саміт “Групи двадцяти” наступного року відбудеться на території його ж комплексу в Маямі.
За словами президента США, він особисто не отримає від цього жодної вигоди.
На цьому тлі американський лідер натякнув, що, ймовірно, пропустить цьогорічний саміт, який відбудеться в Південній Африці.
Як уже згадувалося, в листопаді 2025 року Південна Африка приймає саміт лідерів G20, на якому вона має передати головування США.
Попри це, наразі американські чиновник уникають участі у заходах.
