Трамп обрав неочікувану локацію для саміту G20
Світ
Трамп обрав неочікувану локацію для саміту G20

Трамп та Меланія
Джерело:  Politico

Американський лідер Дональд Трамп ухвалив рішення, що його країна у 2026 році прийматиме саміт "Великої двадцятки" (G20) на полі для гольфу Trump National Doral у Маямі.

Головні тези:

  • Президент США запевнив, що не матиме особистої вигоди від проведення саміту G20 в Маямі.
  • Він також публічно поскаржився на Південну Африку.

Саміту G20 пройде на полі для гольфу

5 вересня очільник Білого дому офіційно підтвердив, що США "матимуть честь приймати саміт G20 тут, в Америці, вперше за майже 20 років".

Після цього він уточнив, що саміт “Групи двадцяти” наступного року відбудеться на території його ж комплексу в Маямі.

Це найкраще місце, — заявив Дональд Трамп американським журналістам.

За словами президента США, він особисто не отримає від цього жодної вигоди.

На цьому тлі американський лідер натякнув, що, ймовірно, пропустить цьогорічний саміт, який відбудеться в Південній Африці.

Як уже згадувалося, в листопаді 2025 року Південна Африка приймає саміт лідерів G20, на якому вона має передати головування США.

Попри це, наразі американські чиновник уникають участі у заходах.

Міністр фінансів США Скотт Бессент у лютому пропустив зустріч міністрів фінансів і керівників центральних банків у Кейптауні. Державний секретар Марко Рубіо також пропустив зустріч міністрів закордонних справ у Йоганнесбурзі.

