Трамп готовий ввести 100% тарифи проти Китаю та Індії за однієї умови
Категорія
Економіка
Дата публікації

Трамп готовий ввести 100% тарифи проти Китаю та Індії за однієї умови

Трамп
Джерело:  Financial Times

Як дізналися журналісти, американський лідер Дональд Трамп запровадить мита до 100% на імпорт з Китаю та Індії, якщо на ідентичне рішення зважаться Європейський союз.

Головні тези:

  • Як вважає Трамп, це важливий крок для підвищення економічного тиску на Росію.
  • Американський лідер планує діяти негайно, але лише у разі приєднання ЄС до процесу введення санкцій.

США хочуть діяти спільно з ЄС

Згідно з даними анонімних джерел, очільник Білого дому висунув цю вимогу під час зустрічі високопосадовців США та ЄС у Вашингтоні.

На його переконання, це потужний крок для посилення економічного тиску на Росію, яка не припиняє війну проти Україну.

Ще один інсайдер додав, що команда Трампа готова діяти негайно, однак лише в тому разі, якщо офіційний Брюссель приєднається до цього рішення.

Ми вже готові діяти, готові діяти прямо зараз, але ми зробимо це, тільки якщо наші європейські партнери зроблять крок разом з нами, — заявив один з посадовців.

Що важливо розуміти, наразі Штати налаштовані "дзеркально" відповісти на будь-які тарифи ЄС проти Китаю та Індії.

За словами американських посадовців, позиція Трампа полягає у тому, щоб різко підняти тарифи й утримувати їх доти, доки Китай не припинить купувати російську нафту.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Остання крапля". Путін публічно принизив Трампа та його дружину Меланію
Путін
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Суд наказав Трампу витрати мільярди на міжнародну допомогу
Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп обрав неочікувану локацію для саміту G20
Трамп та Меланія

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?