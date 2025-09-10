Трамп готовий ввести 100% тарифи проти Китаю та Індії за однієї умови

Як дізналися журналісти, американський лідер Дональд Трамп запровадить мита до 100% на імпорт з Китаю та Індії, якщо на ідентичне рішення зважаться Європейський союз.

США хочуть діяти спільно з ЄС

Згідно з даними анонімних джерел, очільник Білого дому висунув цю вимогу під час зустрічі високопосадовців США та ЄС у Вашингтоні.

На його переконання, це потужний крок для посилення економічного тиску на Росію, яка не припиняє війну проти Україну.

Ще один інсайдер додав, що команда Трампа готова діяти негайно, однак лише в тому разі, якщо офіційний Брюссель приєднається до цього рішення.

Ми вже готові діяти, готові діяти прямо зараз, але ми зробимо це, тільки якщо наші європейські партнери зроблять крок разом з нами, — заявив один з посадовців. Поширити

Що важливо розуміти, наразі Штати налаштовані "дзеркально" відповісти на будь-які тарифи ЄС проти Китаю та Індії.