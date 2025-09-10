Трамп готовий ввести 100% тарифи проти Китаю та Індії за однієї умови

Як дізналися журналісти, американський лідер Дональд Трамп запровадить мита до 100% на імпорт з Китаю та Індії, якщо на ідентичне рішення зважаться Європейський союз.
Головні тези:
- Як вважає Трамп, це важливий крок для підвищення економічного тиску на Росію.
- Американський лідер планує діяти негайно, але лише у разі приєднання ЄС до процесу введення санкцій.
США хочуть діяти спільно з ЄС
Згідно з даними анонімних джерел, очільник Білого дому висунув цю вимогу під час зустрічі високопосадовців США та ЄС у Вашингтоні.
На його переконання, це потужний крок для посилення економічного тиску на Росію, яка не припиняє війну проти Україну.
Ще один інсайдер додав, що команда Трампа готова діяти негайно, однак лише в тому разі, якщо офіційний Брюссель приєднається до цього рішення.
Що важливо розуміти, наразі Штати налаштовані "дзеркально" відповісти на будь-які тарифи ЄС проти Китаю та Індії.
