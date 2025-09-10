ЄС виділяє 6 млрд євро на "Альянс дронів" для України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення авансом 6 млрд євро кредиту на виробництво безпілотників для України. Вони допоможуть країні захистити цивільних та воїнів від російських атак.

"Альянс дронів" для України — про що йдеться

Очільниця ЄК звернула увагу на те, що саме на використання Україною безпілотників припадає понад дві третини втрат російської техніки.

На переконання фон дер Ляєн, йдеться не лише про перевагу на полі бою.

Це нагадування про силу людської винахідливості у наших відкритих суспільствах, — наголосила вона.

Фон дер Ляєн закликає світ не ігнорувати той факт, що Росія швидко наздоганяє, за підтримки розроблених в Ірані безпілотників типу "Шахед".

Ба більше, країна-агресорка використовує переваги промислового масового виробництва.

Таким чином, винахідливість допомогла відкрити двері для оборони України, але необроблена індустріальна міць, з іншого боку, може загрожувати зачинити їх. Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії

Як зазначила фон дер Ляєн, офіційний Брюссель має можливість використати свою індустріальну міць, щоб підтримати Україну у війні дронів.