ЄС виділяє 6 млрд євро на "Альянс дронів" для України
Категорія
Політика
Дата публікації

ЄС виділяє 6 млрд євро на "Альянс дронів" для України

фон дер Ляєн та Макрон

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення авансом 6 млрд євро кредиту на виробництво безпілотників для України. Вони допоможуть країні захистити цивільних та воїнів від російських атак.

Головні тези:

  • Війна дронів виходить на новий рівень, тому ЄС вирішив відреагувати.
  • Гроші на це будуть виділені у вигляді кредиту з прибутків від заморожених російських активів.

"Альянс дронів" для України — про що йдеться

Очільниця ЄК звернула увагу на те, що саме на використання Україною безпілотників припадає понад дві третини втрат російської техніки.

На переконання фон дер Ляєн, йдеться не лише про перевагу на полі бою.

Це нагадування про силу людської винахідливості у наших відкритих суспільствах, — наголосила вона.

Фон дер Ляєн закликає світ не ігнорувати той факт, що Росія швидко наздоганяє, за підтримки розроблених в Ірані безпілотників типу "Шахед".

Ба більше, країна-агресорка використовує переваги промислового масового виробництва.

Таким чином, винахідливість допомогла відкрити двері для оборони України, але необроблена індустріальна міць, з іншого боку, може загрожувати зачинити їх.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії

Як зазначила фон дер Ляєн, офіційний Брюссель має можливість використати свою індустріальну міць, щоб підтримати Україну у війні дронів.

Ми можемо допомогти перетворити українську винахідливість на перевагу на полі бою — і на спільну індустріалізацію. Ось чому я також можу оголосити, що Європа авансом виділить 6 мільярдів євро з кредиту ERA і укладе з Україною “Альянс дронів”, — наголосила вона.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина зраджує Путіна під тиском Євросоюзу
Орбан
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп готовий ввести 100% тарифи проти Китаю та Індії за однієї умови
Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Вторгнення російських дронів у Польщу. Що вирішили в НАТО
НАТО поки не збирається захищати Польщу

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?