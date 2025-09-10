ЄС виділяє 6 млрд євро на "Альянс дронів" для України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення авансом 6 млрд євро кредиту на виробництво безпілотників для України. Вони допоможуть країні захистити цивільних та воїнів від російських атак.
Головні тези:
- Війна дронів виходить на новий рівень, тому ЄС вирішив відреагувати.
- Гроші на це будуть виділені у вигляді кредиту з прибутків від заморожених російських активів.
"Альянс дронів" для України — про що йдеться
Очільниця ЄК звернула увагу на те, що саме на використання Україною безпілотників припадає понад дві третини втрат російської техніки.
На переконання фон дер Ляєн, йдеться не лише про перевагу на полі бою.
Фон дер Ляєн закликає світ не ігнорувати той факт, що Росія швидко наздоганяє, за підтримки розроблених в Ірані безпілотників типу "Шахед".
Ба більше, країна-агресорка використовує переваги промислового масового виробництва.
Як зазначила фон дер Ляєн, офіційний Брюссель має можливість використати свою індустріальну міць, щоб підтримати Україну у війні дронів.
