Российский диктатор Владимир Путин расценивает демобилизацию своих военных как риск, потенциально более серьезный, чем возвращение "афганцев" в 89-м. Именно поэтому нелегитимный глава Кремля делает все возможное, чтобы война против Украины продолжалась как можно дольше.

Путин боится возвращения своих же солдат

Журналисты обращают внимание на то, что страна-агрессорка вербует на фронт заключенных, предлагая им простой выбор: гнить за решеткой или же "заслужить свободу" кровью в войне против Украины.

Именно поэтому за короткий промежуток времени армия РФ превратилась в сборище убийц и насильников. Поделиться

Участие в боевых действиях лишь умножает тягу к насилию и превращает их в безжалостных монстров.

Интернетом "гуляет" много ситуаций, когда преступники возвращались домой с фронта и снова шли на убийства. Это шокирующий пример социальных проблем, с которыми может столкнуться Россия, когда сотни тысяч солдат — часть из которых помилованные преступники — вернутся домой после окончания войны, пишет Reuters. Поделиться

С заявлением на этот счет выступил эксперт по России Марк Галеотти.

Согласно его данным, по состоянию на начало 2025 года более 1,5 миллиона российских мужчин и женщин принимали участие в войне.