Российский диктатор Владимир Путин расценивает демобилизацию своих военных как риск, потенциально более серьезный, чем возвращение "афганцев" в 89-м. Именно поэтому нелегитимный глава Кремля делает все возможное, чтобы война против Украины продолжалась как можно дольше.
Главные тезисы
- Путин считает демобилизацию российских военных серьезной угрозой существованию собственного режима.
- Возвращение военных домой после войны может привести к появлению большого количества социальных проблем в России.
Путин боится возвращения своих же солдат
Журналисты обращают внимание на то, что страна-агрессорка вербует на фронт заключенных, предлагая им простой выбор: гнить за решеткой или же "заслужить свободу" кровью в войне против Украины.
Участие в боевых действиях лишь умножает тягу к насилию и превращает их в безжалостных монстров.
С заявлением на этот счет выступил эксперт по России Марк Галеотти.
Согласно его данным, по состоянию на начало 2025 года более 1,5 миллиона российских мужчин и женщин принимали участие в войне.
Рано или поздно все они будут демобилизованы и возвращены домой, а страна-агрессорка почувствует ярость своих солдат, которые не умеют ее контролировать в гражданской жизни.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-