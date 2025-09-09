Путин боится собственной армии — инсайдеры раскрыли причину
Путин боится возвращения своих же солдат
Источник:  Reuters

Российский диктатор Владимир Путин расценивает демобилизацию своих военных как риск, потенциально более серьезный, чем возвращение "афганцев" в 89-м. Именно поэтому нелегитимный глава Кремля делает все возможное, чтобы война против Украины продолжалась как можно дольше.

Главные тезисы

  • Путин считает демобилизацию российских военных серьезной угрозой существованию собственного режима.
  • Возвращение военных домой после войны может привести к появлению большого количества социальных проблем в России.

Журналисты обращают внимание на то, что страна-агрессорка вербует на фронт заключенных, предлагая им простой выбор: гнить за решеткой или же "заслужить свободу" кровью в войне против Украины.

Именно поэтому за короткий промежуток времени армия РФ превратилась в сборище убийц и насильников.

Участие в боевых действиях лишь умножает тягу к насилию и превращает их в безжалостных монстров.

Интернетом "гуляет" много ситуаций, когда преступники возвращались домой с фронта и снова шли на убийства. Это шокирующий пример социальных проблем, с которыми может столкнуться Россия, когда сотни тысяч солдат — часть из которых помилованные преступники — вернутся домой после окончания войны, пишет Reuters.

С заявлением на этот счет выступил эксперт по России Марк Галеотти.

Согласно его данным, по состоянию на начало 2025 года более 1,5 миллиона российских мужчин и женщин принимали участие в войне.

Рано или поздно все они будут демобилизованы и возвращены домой, а страна-агрессорка почувствует ярость своих солдат, которые не умеют ее контролировать в гражданской жизни.

