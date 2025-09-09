В ЕС объявили об амбициозном плане по усилению ВСУ

Глава европейской дипломатии Кая Каллас официально подтвердила, что страны Евросоюза намерены до октября поставить Силам обороны Украине 2 млн артиллерийских снарядов.
Главные тезисы
- Страны ЕС уже предоставили Украине финансовую поддержку на сумму более 169 миллиардов евро.
- Кроме того, блок передал ВСУ более 80% всех обещанных боеприпасов.
Украинские воины получат еще больше артиллерийских снарядов
Каллас обратила внимание на то, что европейские союзники уже предоставили Украине почти 169 миллиардов евро финансовой поддержки с начала полномасштабного вторжения России.
На этом фоне дипломат напомнила о поставках крупнокалиберных боеприпасов для ВСУ.
По ее словам, это действительно важная цель, реализация которой поможет Украине защитить себя от российских захватчиков.
Что важно понимать, в апреле 2025 года глава европейской дипломатии официально подтвердила, что собрала уже треть из обещанных Украине 2 млн боеприпасов.
Недавно в Чехии заявили, что в рамках так называемой "чешской инициативы" по закупке боеприпасов по всему миру обеспечили ежемесячные поставки Украины до сентября.
