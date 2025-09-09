В ЕС объявили об амбициозном плане по усилению ВСУ

Украинские воины получат еще больше артиллерийских снарядов

Каллас обратила внимание на то, что европейские союзники уже предоставили Украине почти 169 миллиардов евро финансовой поддержки с начала полномасштабного вторжения России.

На этом фоне дипломат напомнила о поставках крупнокалиберных боеприпасов для ВСУ.

В настоящее время они (страны-члены ЕС — ред.) также обеспечили 80% боеприпасов от нашей цели в 2 миллиона боеприпасов. К октябрю мы стремимся обеспечить 100%. Кая Каллас Глава дипломатии ЕС

По ее словам, это действительно важная цель, реализация которой поможет Украине защитить себя от российских захватчиков.

Что важно понимать, в апреле 2025 года глава европейской дипломатии официально подтвердила, что собрала уже треть из обещанных Украине 2 млн боеприпасов.

Недавно в Чехии заявили, что в рамках так называемой "чешской инициативы" по закупке боеприпасов по всему миру обеспечили ежемесячные поставки Украины до сентября.