В ЕС объявили об амбициозном плане по усилению ВСУ
Категория
Политика
Дата публикации

В ЕС объявили об амбициозном плане по усилению ВСУ

Европарламент
Украинские воины получат еще больше артиллерийских снарядов
Read in English
Читати українською

Глава европейской дипломатии Кая Каллас официально подтвердила, что страны Евросоюза намерены до октября поставить Силам обороны Украине 2 млн артиллерийских снарядов.

Главные тезисы

  • Страны ЕС уже предоставили Украине финансовую поддержку на сумму более 169 миллиардов евро.
  • Кроме того, блок передал ВСУ более 80% всех обещанных боеприпасов.

Украинские воины получат еще больше артиллерийских снарядов

Каллас обратила внимание на то, что европейские союзники уже предоставили Украине почти 169 миллиардов евро финансовой поддержки с начала полномасштабного вторжения России.

На этом фоне дипломат напомнила о поставках крупнокалиберных боеприпасов для ВСУ.

В настоящее время они (страны-члены ЕС — ред.) также обеспечили 80% боеприпасов от нашей цели в 2 миллиона боеприпасов. К октябрю мы стремимся обеспечить 100%.

Кая Каллас

Кая Каллас

Глава дипломатии ЕС

По ее словам, это действительно важная цель, реализация которой поможет Украине защитить себя от российских захватчиков.

Что важно понимать, в апреле 2025 года глава европейской дипломатии официально подтвердила, что собрала уже треть из обещанных Украине 2 млн боеприпасов.

Недавно в Чехии заявили, что в рамках так называемой "чешской инициативы" по закупке боеприпасов по всему миру обеспечили ежемесячные поставки Украины до сентября.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия сбросила авиабомбу на Донетчину — более 20 погибших
Владимир Зеленский
Россияне одним ударом убили более 20 жителей Донбасса
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский раскрыл неизвестные детали переговоров Трампа и Путина
Путин и Трамп
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Азов" сорвал наступление россиян на Добропольском направлении — видео
"Азов" демонстрирует результаты своей работы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?