"Азов" сорвал наступление россиян на Добропольском направлении — видео

Воины 1-го корпуса НГУ "Азов" не только смогли остановить новую атаку армии РФ на Добропольском направлении, а также пленить российских захватчиков.
Главные тезисы
- Для российских оккупантов существует только один способ выжить в Украине – сдаться в плен.
- Узнайте, как развивается ситуация на Добропольском направлении.
"Азов" демонстрирует результаты своей работы
Азовцы показали группу солдат РФ, взятых в плен в полосе ответственности 1 корпуса НГУ.
Как сообщает "Азов", российских военных смогли взять в плен воины 4-й бригады оперативного назначения НГУ «Рубеж» и 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады.
На фоне последних событий Азовцы напомнили россиян, которые воюют против Украины: сдаться — это единственный шанс выжить.
Что важно понимать, в течение месяца активных боевых действий на Добропольском направлении, где подразделения 1 корпуса НГУ «Азов» вместе со смежными и подчиненными подразделениями держат полосу обороны, в плен удалось взять 69 захватчиков.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-