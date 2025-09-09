"Азов" сорвал наступление россиян на Добропольском направлении — видео

Воины 1-го корпуса НГУ "Азов" не только смогли остановить новую атаку армии РФ на Добропольском направлении, а также пленить российских захватчиков.

"Азов" демонстрирует результаты своей работы

Азовцы показали группу солдат РФ, взятых в плен в полосе ответственности 1 корпуса НГУ.

В погоне за «успехами» российское командование отправило оккупантов в наступление в самую горячую точку Донетчины — Доброполье. Атака России провалилась, Силы обороны стабилизировали ситуацию, а этим солдатам просто удалось выжить. Поделиться

Как сообщает "Азов", российских военных смогли взять в плен воины 4-й бригады оперативного назначения НГУ «Рубеж» и 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады.

На фоне последних событий Азовцы напомнили россиян, которые воюют против Украины: сдаться — это единственный шанс выжить.

Что важно понимать, в течение месяца активных боевых действий на Добропольском направлении, где подразделения 1 корпуса НГУ «Азов» вместе со смежными и подчиненными подразделениями держат полосу обороны, в плен удалось взять 69 захватчиков.