Глава государства Владимир Зеленский четко дал понять, что не намерен выводить Силы обороны Украины из Донецкой области, как этого хочет российский диктатор Владимир Путин. Президент предупредил о "страшной трагедии", которая может произойти в случае подобного развития событий.
Главные тезисы
- Лидер Украины подчеркнул, что страна не бросит своих граждан и не откажется от своей территории.
- Харьков и Днепр сразу окажутся в зоне риска, если ВСУ выйдут из Донецкой области.
Зеленский не доверяет Путину
Как пояснил украинский лидер, страна не собирается отдавать своих граждан, их жизнь, историю и дома.
Однако, что важно понимать, есть и Предругой важный фактор, почему ВСУ не уйдут из Донецкой области.
Глава государства призвал мир не игнорировать тот факт, что в Харькове проживает полтора миллиона человек, не желающих покидать родной город.
Кроме того, украинский лидер опроверг циничную ложь Кремля о том, что их войска с 24 февраля 2022 года захватили 70% Донбасса.
