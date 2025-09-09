"Будет ужасная трагедия". Зеленский отреагировал на требование Путина
"Будет ужасная трагедия". Зеленский отреагировал на требование Путина

Зеленский не доверяет Путину
Источник:  ABC

Глава государства Владимир Зеленский четко дал понять, что не намерен выводить Силы обороны Украины из Донецкой области, как этого хочет российский диктатор Владимир Путин. Президент предупредил о "страшной трагедии", которая может произойти в случае подобного развития событий.

  • Лидер Украины подчеркнул, что страна не бросит своих граждан и не откажется от своей территории.
  • Харьков и Днепр сразу окажутся в зоне риска, если ВСУ выйдут из Донецкой области.

Зеленский не доверяет Путину

Как пояснил украинский лидер, страна не собирается отдавать своих граждан, их жизнь, историю и дома.

Однако, что важно понимать, есть и Предругой важный фактор, почему ВСУ не уйдут из Донецкой области.

Там стоят сильные войска и там есть укрепление. И если он (Путин — ред.) войдет, будет иметь весь Донбасс. Кто гарантирует нам, что 90 км он не будет идти в Харьков. Там, где полтора миллиона человек. Харьков — он всегда хотел Харьков, который стоял все эти годы. Все 11 лет Харьков стоял. И он находится на границе с Россией. И он захочет оккупировать Харьков.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства призвал мир не игнорировать тот факт, что в Харькове проживает полтора миллиона человек, не желающих покидать родной город.

Что будет происходить? Это будет ужасная трагедия. И так же у него открывается путь на Днепр, индустриальный центр Украины. Это наша экономика, наши заводы, наше производство. Это серьезный вклад в ВВП государства, — объяснил Зеленский.

Кроме того, украинский лидер опроверг циничную ложь Кремля о том, что их войска с 24 февраля 2022 года захватили 70% Донбасса.

