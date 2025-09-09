Украина поразила нефтебазу в Белгородской области РФ

На фоне атаки украинских беспилотников разразился масштабный пожар в поселке Прохоровка Белгородской области России. Как стало известно впоследствии, дроны успешно поразили вражескую нефтебазу в регионе.

"Бавовна" в России 9 сентября — все детали

С заявлением на этот счет сразу выступил ставленник Кремля на Белгородщине Вячеслав Гладков.

По словам последнего, пожар на нефтебазе в поселке Прохоровка уже был ликвидирован.

Пострадавших нет. В результате атаки есть повреждение резервуаров, — заявил российский губернатор. Поделиться

Журналисты обратили внимание на то, что Гладков не связал пожар с атакой украинских дронов и ничего не написал о масштабе повреждений.

Несмотря на это, он официально подтвердил, что для борьбы с огнем кроме техники МЧС привлекали пожарные поезда.

Кроме того, известно, что дроны также добрались до Сочи.

В общей сложности, по предварительной информации, повреждено около 6 частных домов: фасады, крыши, окна и ограждения. На месте работают экстренные и специальные службы, — написал гбернатор Кондратьев. Поделиться

Минобороны России утром 9 сентября заявило, что средства ПВО якобы перехватили и уничтожили 31 украинский БПЛА над несколькими регионами страны-агрессорки: