Украина поразила нефтебазу в Белгородской области РФ

На фоне атаки украинских беспилотников разразился масштабный пожар в поселке Прохоровка Белгородской области России. Как стало известно впоследствии, дроны успешно поразили вражескую нефтебазу в регионе.
Главные тезисы
- Сочи также попали под удары украинских дронов.
- Минобороны России заявляет об уничтожении и перехвате 31 БПЛА.
"Бавовна" в России 9 сентября — все детали
С заявлением на этот счет сразу выступил ставленник Кремля на Белгородщине Вячеслав Гладков.
По словам последнего, пожар на нефтебазе в поселке Прохоровка уже был ликвидирован.
Журналисты обратили внимание на то, что Гладков не связал пожар с атакой украинских дронов и ничего не написал о масштабе повреждений.
Несмотря на это, он официально подтвердил, что для борьбы с огнем кроме техники МЧС привлекали пожарные поезда.
Кроме того, известно, что дроны также добрались до Сочи.
Минобороны России утром 9 сентября заявило, что средства ПВО якобы перехватили и уничтожили 31 украинский БПЛА над несколькими регионами страны-агрессорки:
7 дронов якобы сбили над Белгородской областью,
3 — над Курской,
2 — над Краснодарским краем,
по 1 — над Тамбовской и Воронежской областями.
15 БпЛА, мол, обезвредили над акваторией Черного моря и 2 — над временно оккупированным Крымом.
