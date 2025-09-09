Украина поразила нефтебазу в Белгородской области РФ
Украина поразила нефтебазу в Белгородской области РФ

"Бавовна" в России 9 сентября - все детали
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

На фоне атаки украинских беспилотников разразился масштабный пожар в поселке Прохоровка Белгородской области России. Как стало известно впоследствии, дроны успешно поразили вражескую нефтебазу в регионе.

Главные тезисы

  • Сочи также попали под удары украинских дронов.
  • Минобороны России заявляет об уничтожении и перехвате 31 БПЛА.

"Бавовна" в России 9 сентября — все детали

С заявлением на этот счет сразу выступил ставленник Кремля на Белгородщине Вячеслав Гладков.

По словам последнего, пожар на нефтебазе в поселке Прохоровка уже был ликвидирован.

Пострадавших нет. В результате атаки есть повреждение резервуаров, — заявил российский губернатор.

Журналисты обратили внимание на то, что Гладков не связал пожар с атакой украинских дронов и ничего не написал о масштабе повреждений.

Несмотря на это, он официально подтвердил, что для борьбы с огнем кроме техники МЧС привлекали пожарные поезда.

Кроме того, известно, что дроны также добрались до Сочи.

В общей сложности, по предварительной информации, повреждено около 6 частных домов: фасады, крыши, окна и ограждения. На месте работают экстренные и специальные службы, — написал гбернатор Кондратьев.

Минобороны России утром 9 сентября заявило, что средства ПВО якобы перехватили и уничтожили 31 украинский БПЛА над несколькими регионами страны-агрессорки:

  • 7 дронов якобы сбили над Белгородской областью,

  • 3 — над Курской,

  • 2 — над Краснодарским краем,

  • по 1 — над Тамбовской и Воронежской областями.

  • 15 БпЛА, мол, обезвредили над акваторией Черного моря и 2 — над временно оккупированным Крымом.

