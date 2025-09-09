На тлі атаки українських безпілотників спалахнула масштабна пожежа в селищі Прохоровка Бєлгородської області Росії. Як стало відомо згодом, дрони успішно уразили ворожу нафтобазу в регіоні.

“Бавовна” в Росії 9 вересня — усі деталі

З заявою з цього приводу одразу виступив ставленик Кремля на Бєлгородщині В'ячеслав Гладков.

За словами останнього, пожежу на нафтобазі в селищі Прохоровка уже ліквідували.

Постраждалих немає. В результаті атаки є пошкодження резервуарів, — заявив російський губернатор. Поширити

Журналісти звернули увагу на те, що Гладков жодним чином не пов'язав пожежу з атакою українських дронів і нічого не написав про масштаб пошкоджень.

Попри це, він офіційно підтвердив, що для боротьби з вогнем, крім техніки МНС, залучали пожежні потяги.

Окрім того, відомо, що дрони також дісталися Сочі

Загалом, за попередньою інформацією, пошкоджено близько 6 приватних будинків: фасади, дахи, вікна та огорожі. На місці працюють екстрені та спеціальні служби, — написав гбернатор Кондратьєв. Поширити

Міноборони Росії вранці 9 вересня заявило, що засоби ППО нібито перехопили і знищили 31 український БпЛА над кількома регіонами країни-агресорки: