Україна уразила нафтобазу в Бєлгородській області РФ

На тлі атаки українських безпілотників спалахнула масштабна пожежа в селищі Прохоровка Бєлгородської області Росії. Як стало відомо згодом, дрони успішно уразили ворожу нафтобазу в регіоні.
Головні тези:
- Сочі також потрапили під удари українських дронів.
- Міноборони Росії заявляє про знищення та перехоплення 31 БпЛА.
“Бавовна” в Росії 9 вересня — усі деталі
З заявою з цього приводу одразу виступив ставленик Кремля на Бєлгородщині В'ячеслав Гладков.
За словами останнього, пожежу на нафтобазі в селищі Прохоровка уже ліквідували.
Журналісти звернули увагу на те, що Гладков жодним чином не пов'язав пожежу з атакою українських дронів і нічого не написав про масштаб пошкоджень.
Попри це, він офіційно підтвердив, що для боротьби з вогнем, крім техніки МНС, залучали пожежні потяги.
Окрім того, відомо, що дрони також дісталися Сочі
Міноборони Росії вранці 9 вересня заявило, що засоби ППО нібито перехопили і знищили 31 український БпЛА над кількома регіонами країни-агресорки:
7 дронів нібито збили над Білгородською областю,
3 — над Курською,
2 — над Краснодарським краєм,
по 1 — над Тамбовською і Воронезькою областями.
15 БпЛА, мовляв, знешкодили над акваторією Чорного моря і 2 — над тимчасово окупованим Кримом.
