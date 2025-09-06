"Серпнева бавовна". Сили безпілотних систем звітували про ураження НПЗ Росії — відео

14-ий полк Сил безпілотних систем представив відеозвіт за підсумками серпневої кампанії зі зменшення нафтопереробних спроможностей Росії.
Головні тези:
- Сили безпілотних систем здійснили 11 успішних deep strike операцій проти НПЗ Росії, що призвело до різкого скорочення нафтопереробних потужностей.
- Удари спричинили порушення ланцюгів постачання нафтопродуктів та дефіцит пального по всій території Росії.
- Системні удари мають на меті блокувати можливості Росії забезпечувати логістику окупаційних військ та проводити швидкі маневри великими силами.
Сили безпілотних систем звітували про ураження НПЗ Росії у серпні
Протягом серпня оператори полку у взаємодії з іншими Силами оборони успішно провели 11 deep strike операцій, націлених на нафтопереробну інфраструктуру противника.
Глибинні ураження полку спричинили різке скорочення нафтопереробних потужностей, порушення звичних ланцюгів постачання нафтопродуктів і дефіцит пального по всій території Росії.
Це вже негативно вплинуло на можливості противника якісно забезпечувати логістику окупаційних військ, проводити ротації та здійснювати швидке маневрування великими силами.
Системні удари по найважливіших стратегічних об’єктах країни-агресора триватимуть, доки РФ не припинить свою збройну агресію проти України.
