Сили безпілотних систем уразили 17 НПЗ Росії у серпні — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Сили безпілотних систем уразили 17 НПЗ Росії у серпні — відео

НПЗ
Джерело:  online.ua

Протягом серпня Сили безпілотних систем 17 разів атакували російські об'єкти переробки нафти. По окремих НПЗ били навіть кілька разів.

Головні тези:

  • У серпні українські безпілотні системи здійснили 17 атак на НПЗ Росії, серйозно ушкодивши їх функціонування.
  • Деякі нафтопереробні заводи були атаковані навіть кілька разів, що спричинило серйозні проблеми з постачанням бензину та нафти.
  • Удари виконувалися як виключно українськими безпілотними системами, так і у співпраці з іншими складовими сил оборони.

17 НПЗ Росії були уражені українськими дронами у серпні

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Так, двічі за місяць під удар потрапили Афіпський НПЗ, НПС "Унєча Транснєфть-Дружба" та Сизранський НПЗ.

Бензин стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта — швидкозгореними. Далі буде…

Роберт "Мадяр" Бровді

Роберт "Мадяр" Бровді

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ

Всього СБС відзвітували про 17 атак по нафтопереробних заводах і об'єктах:

  • Рязанський НПЗ (02.08),

  • БазаПММ АЕ "СОЧІ" (03.08),

  • Афіпський НПЗ (07.08),

  • БазаПММ "ЕРТАН" (08.08),

  • Саратовський НПЗ (10.08),

  • НПС "УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (12.08),

  • Волгоградський НПЗ (14.08),

  • АТ "Невинномиський азот" (16.08),

  • НПС "Нікольське-ТРАНСНЕФТЬ" (18.08),

  • Новошахтинский НПЗ (20.08),

  • НПС "УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (21.08),

  • НПЗ Албашнєфть (22.08),

  • Сизранський НПЗ (24.08),

  • Куйбишевський НПЗ (28.08),

  • Афіпський НПЗ (28.08),

  • Краснодарський НПЗ (30.08),

  • Сизранський НПЗ (30.08).

Удари здійснювалися як виключно СБС, так і у взаємодії з Силами спеціальних операцій, ГУР та іншими складовими Сил оборони.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Нова "бавовна". У Росії палають Куйбишевський та Афіпський НПЗ — відео
бавовна
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Куйбишевський НПЗ у Самарі призупинив роботу після атаки дронів
НПЗ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни уразили одразу два НПЗ у Росії — відео
Генштаб ЗСУ
Росію накрила нова “бавовна” - які наслідки

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?