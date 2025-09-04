Сили безпілотних систем уразили 17 НПЗ Росії у серпні — відео

Протягом серпня Сили безпілотних систем 17 разів атакували російські об'єкти переробки нафти. По окремих НПЗ били навіть кілька разів.
Головні тези:
- У серпні українські безпілотні системи здійснили 17 атак на НПЗ Росії, серйозно ушкодивши їх функціонування.
- Деякі нафтопереробні заводи були атаковані навіть кілька разів, що спричинило серйозні проблеми з постачанням бензину та нафти.
- Удари виконувалися як виключно українськими безпілотними системами, так і у співпраці з іншими складовими сил оборони.
17 НПЗ Росії були уражені українськими дронами у серпні
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.
Так, двічі за місяць під удар потрапили Афіпський НПЗ, НПС "Унєча Транснєфть-Дружба" та Сизранський НПЗ.
Всього СБС відзвітували про 17 атак по нафтопереробних заводах і об'єктах:
Рязанський НПЗ (02.08),
БазаПММ АЕ "СОЧІ" (03.08),
Афіпський НПЗ (07.08),
БазаПММ "ЕРТАН" (08.08),
Саратовський НПЗ (10.08),
НПС "УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (12.08),
Волгоградський НПЗ (14.08),
АТ "Невинномиський азот" (16.08),
НПС "Нікольське-ТРАНСНЕФТЬ" (18.08),
Новошахтинский НПЗ (20.08),
НПС "УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (21.08),
НПЗ Албашнєфть (22.08),
Сизранський НПЗ (24.08),
Куйбишевський НПЗ (28.08),
Афіпський НПЗ (28.08),
Краснодарський НПЗ (30.08),
Сизранський НПЗ (30.08).
Удари здійснювалися як виключно СБС, так і у взаємодії з Силами спеціальних операцій, ГУР та іншими складовими Сил оборони.
