Силы беспилотных систем поразили 17 НПЗ России в августе — видео

В августе Силы беспилотных систем 17 раз атаковали российские объекты переработки нефти. По отдельным НПЗ избивали даже несколько раз.
Главные тезисы
- В августе украинские беспилотные системы провели 17 атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, нанеся серьезный ущерб и приведя к проблемам с поставкой топлива.
- Некоторые НПЗ были атакованы несколько раз в течение месяца, что вызвало дефицит бензина.
- Атаки осуществлялись как украинскими беспилотными системами, так и при совместных действиях с другими военными подразделениями.
17 НПЗ России были поражены украинскими дронами в августе
Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди.
Так, дважды в месяц под удар попали Афипский НПЗ, НПС "Унеча Транснефть-Дружба" и Сызранский НПЗ.
Всего СБС отчитались о 17 атаках по нефтеперерабатывающим заводам и объектам:
Рязанский НПЗ (02.08),
БазаГСМ АЭ "СОЧИ" (03.08),
Афипский НПЗ (07.08),
БазаГСМ "ЭРТАН" (08.08),
Саратовский НПЗ (10.08),
НПС "УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (12.08),
Волгоградский НПЗ (14.08),
АО "Невинномысский азот" (16.08),
НПС "Никольское-ТРАНСНЕФТЬ" (18.08),
Новошахтинский НПЗ (20.08),
НПС "УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (21.08),
НПЗ Албашнефть (22.08),
Сызранский НПЗ (24.08),
Куйбышевский НПЗ (28.08),
Афипский НПЗ (28.08),
Краснодарский НПЗ (30.08),
Сызранский НПЗ (30.08).
Удары осуществлялись как исключительно ССС, так и во взаимодействии с Силами специальных операций, ГУР и другими составляющими Сил обороны.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-