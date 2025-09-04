Силы беспилотных систем поразили 17 НПЗ России в августе — видео

В августе Силы беспилотных систем 17 раз атаковали российские объекты переработки нефти. По отдельным НПЗ избивали даже несколько раз.

17 НПЗ России были поражены украинскими дронами в августе

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди.

Так, дважды в месяц под удар попали Афипский НПЗ, НПС "Унеча Транснефть-Дружба" и Сызранский НПЗ.

Бензин становится дефицитной жидкостью, а газ и нефть — быстросгораемыми. Продолжение следует… Роберт "Мадьяр" Бровди Командующий Сил беспилотных систем ВСУ

Всего СБС отчитались о 17 атаках по нефтеперерабатывающим заводам и объектам:

Рязанский НПЗ (02.08),

БазаГСМ АЭ "СОЧИ" (03.08),

Афипский НПЗ (07.08),

БазаГСМ "ЭРТАН" (08.08),

Саратовский НПЗ (10.08),

НПС "УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (12.08),

Волгоградский НПЗ (14.08),

АО "Невинномысский азот" (16.08),

НПС "Никольское-ТРАНСНЕФТЬ" (18.08),

Новошахтинский НПЗ (20.08),

НПС "УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (21.08),

НПЗ Албашнефть (22.08),

Сызранский НПЗ (24.08),

Куйбышевский НПЗ (28.08),

Афипский НПЗ (28.08),

Краснодарский НПЗ (30.08),

Сызранский НПЗ (30.08).

Удары осуществлялись как исключительно ССС, так и во взаимодействии с Силами специальных операций, ГУР и другими составляющими Сил обороны.