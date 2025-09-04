Силы беспилотных систем поразили 17 НПЗ России в августе — видео
Силы беспилотных систем поразили 17 НПЗ России в августе — видео

НПЗ
Читати українською
Источник:  online.ua

В августе Силы беспилотных систем 17 раз атаковали российские объекты переработки нефти. По отдельным НПЗ избивали даже несколько раз.

Главные тезисы

  • В августе украинские беспилотные системы провели 17 атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, нанеся серьезный ущерб и приведя к проблемам с поставкой топлива.
  • Некоторые НПЗ были атакованы несколько раз в течение месяца, что вызвало дефицит бензина.
  • Атаки осуществлялись как украинскими беспилотными системами, так и при совместных действиях с другими военными подразделениями.

17 НПЗ России были поражены украинскими дронами в августе

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди.

Так, дважды в месяц под удар попали Афипский НПЗ, НПС "Унеча Транснефть-Дружба" и Сызранский НПЗ.

Бензин становится дефицитной жидкостью, а газ и нефть — быстросгораемыми. Продолжение следует…

Роберт "Мадьяр" Бровди

Роберт "Мадьяр" Бровди

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ

Всего СБС отчитались о 17 атаках по нефтеперерабатывающим заводам и объектам:

  • Рязанский НПЗ (02.08),

  • БазаГСМ АЭ "СОЧИ" (03.08),

  • Афипский НПЗ (07.08),

  • БазаГСМ "ЭРТАН" (08.08),

  • Саратовский НПЗ (10.08),

  • НПС "УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (12.08),

  • Волгоградский НПЗ (14.08),

  • АО "Невинномысский азот" (16.08),

  • НПС "Никольское-ТРАНСНЕФТЬ" (18.08),

  • Новошахтинский НПЗ (20.08),

  • НПС "УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (21.08),

  • НПЗ Албашнефть (22.08),

  • Сызранский НПЗ (24.08),

  • Куйбышевский НПЗ (28.08),

  • Афипский НПЗ (28.08),

  • Краснодарский НПЗ (30.08),

  • Сызранский НПЗ (30.08).

Удары осуществлялись как исключительно ССС, так и во взаимодействии с Силами специальных операций, ГУР и другими составляющими Сил обороны.

Россию накрыла новая "бавовна" - какие последствия

