"Августовская бавовна". Силы беспилотных систем отчитались о поражении НПЗ России — видео

14-й полк Сил беспилотных систем представил видеоотчет по итогам августовской кампании по сокращению нефтеперерабатывающих возможностей России.
Главные тезисы
- 14-й полк Сил беспилотных систем совершил 11 успешных операций против НПЗ России, приведших к резкому сокращению нефтеперерабатывающих мощностей.
- Системные удары вызвали дефицит горючего по всей территории России и нарушили цепи поставок нефтепродуктов.
- Поражения НПЗ способствуют блокированию возможностей России в обеспечении логистики оккупационных войск и проведении маневров.
Силы беспилотных систем отчитались о поражении НПЗ России в августе
В августе операторы полка во взаимодействии с другими Силами обороны успешно провели 11 deep strike операций, нацеленных на нефтеперерабатывающую инфраструктуру противника.
Глубинные поражения полка повлекли за собой резкое сокращение нефтеперерабатывающих мощностей, нарушение привычных цепей поставок нефтепродуктов и дефицит горючего по всей территории России.
Это уже негативно повлияло на возможности противника качественно обеспечивать логистику оккупационных войск, проводить ротации и быстрое маневрирование большими силами.
Системные удары по важнейшим стратегическим объектам страны-агрессора будут продолжаться, пока РФ не прекратит свою вооруженную агрессию против Украины.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-