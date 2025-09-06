"Августовская бавовна". Силы беспилотных систем отчитались о поражении НПЗ России — видео

14-й полк Сил беспилотных систем представил видеоотчет по итогам августовской кампании по сокращению нефтеперерабатывающих возможностей России.

Силы беспилотных систем отчитались о поражении НПЗ России в августе

В августе операторы полка во взаимодействии с другими Силами обороны успешно провели 11 deep strike операций, нацеленных на нефтеперерабатывающую инфраструктуру противника.

Глубинные поражения полка повлекли за собой резкое сокращение нефтеперерабатывающих мощностей, нарушение привычных цепей поставок нефтепродуктов и дефицит горючего по всей территории России.

Это уже негативно повлияло на возможности противника качественно обеспечивать логистику оккупационных войск, проводить ротации и быстрое маневрирование большими силами.

Удары по нефтепереработке также привели к простаиванию 6,4 миллиона тонн сырой нефти, которую россияне не могут использовать в своих целях.

Системные удары по важнейшим стратегическим объектам страны-агрессора будут продолжаться, пока РФ не прекратит свою вооруженную агрессию против Украины.