В ночь на 5 сентября подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки МО Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно атаковали Рязанский НПЗ и дивизионы ЗРК С-400 в РФ, имеющие стратегическое значение.
- Поражение Рязанского НПЗ может серьезно повлиять на добычу и поставку нефтепродуктов в России.
- Удары нанесены силами беспилотных систем и сил специальных операций, направленные на взрыв военно-экономического потенциала российских оккупантов.
Силы обороны Украины поразили Рязанский НПЗ, склады БК и дивизионы С-400 армии РФ
По предварительным данным, зафиксировано попадание в установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, ориентировочная мощность которой составляет 6 млн тонн нефти в год.
Также подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины нанесли огневое поражение по позиции двух дивизионов ЗРК С-400 "Триумф" в Калужской области РФ. По предварительным данным, попадание в командно-штабную машину и пункт управления.
Кроме того, подразделения Службы безопасности Украины успешно атаковали состав инженерных боеприпасов и БПЛА российских войск в районе временно оккупированного Луганска. Результат — на объекте произошла вторичная детонация с последующим пожаром.
Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов, обеспечение горюче-смазочными материалами и боеприпасами захватнической армии и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.
