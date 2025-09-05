Генштаб подтвердил поражение Рязанского НПЗ и важных объектов РФ
Генштаб подтвердил поражение Рязанского НПЗ и важных объектов РФ

Генштаб ВСУ
НПЗ
В ночь на 5 сентября подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки МО Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

Силы обороны Украины поразили Рязанский НПЗ, склады БК и дивизионы С-400 армии РФ

По предварительным данным, зафиксировано попадание в установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, ориентировочная мощность которой составляет 6 млн тонн нефти в год.

Рязанский НПЗ, с проектной мощностью 17,1 млн. тонн нефти в год, входит в четверку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ. Производит бензины разных марок, дизель, реактивное горючее, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки. Объект вовлечен в обеспечение русской оккупационной армии.

Также подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины нанесли огневое поражение по позиции двух дивизионов ЗРК С-400 "Триумф" в Калужской области РФ. По предварительным данным, попадание в командно-штабную машину и пункт управления.

Кроме того, подразделения Службы безопасности Украины успешно атаковали состав инженерных боеприпасов и БПЛА российских войск в районе временно оккупированного Луганска. Результат — на объекте произошла вторичная детонация с последующим пожаром.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов, обеспечение горюче-смазочными материалами и боеприпасами захватнической армии и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

