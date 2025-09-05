Генштаб підтвердив ураження Рязанського НПЗ та низки важливих об’єктів РФ
Генштаб підтвердив ураження Рязанського НПЗ та низки важливих об’єктів РФ

У ніч на 5 вересня підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Рязанський нафтопереробний завод.

Головні тези:

  • Силами оборони України уражено Рязанський нафтопереробний завод та дивізіони ЗРК С-400 у РФ, що має стратегічне значення.
  • Підтверджені удари були нанесені із використанням Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій, спрямовані на підірвання воєнно-економічного потенціалу російських окупантів.
  • Ураження Рязанського НПЗ може серйозно вплинути на видобуток та постачання нафтопродуктів в Росії.

Сили оборони України уразили Рязанський НПЗ, склади БК та дивізіони С-400 армії РФ

За попередніми даними зафіксовано влучання в установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6, орієнтовна потужність якої становить 6 млн тонн нафти на рік.

Рязанський НПЗ, з проєктною потужністю 17,1 млн тонн нафти на рік, входить у четвірку найбільших нафтопереробних заводів РФ. Продукує бензини різних марок, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. Об’єкт залучений у забезпеченні російської окупаційної армії.

Також підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України завдали вогневого ураження по позиції двох дивізіонів ЗРК С-400 “Тріумф” у Калузькій області РФ. За попередніми даними, є влучання в командно-штабну машину та пункт управління.

Крім того, підрозділи Служби безпеки України успішно атакували склад інженерних боєприпасів та БпЛА російських військ у районі тимчасово окупованого міста Луганськ. Результат — на об’єкті відбулася вторинна детонація з подальшою пожежею.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пально-мастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії і змусити РФ припинити збройну агресію проти України.

