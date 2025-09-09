В российской Пензе выведена из строя единая система магистральных нефтепроводов

В российской Пензе в результате серии взрывов была выведена из строя единая система магистральных нефтепроводов. Об этом сообщают украинские журналисты, ссылаясь на свои источники в Главном управлении разведки Министерства обороны.
Главные тезисы
- Указанные магистральные нефтепроводы обеспечивали деятельность армии РФ в Украине.
- Местные власти лгут населению о "плановых учениях" на нефтегазовых объектах.
Часть российских нефтепроводов снова не работает
Как сообщают инсайдеры в ГУР, не менее 4 взрывов прогремели в Железнодорожном районе Пензы.
Это произошло около 04:00 утра 8 сентября.
На фоне последних событий сразу две трубы магистрального газопровода с пропускной способностью 2 млн баррелей в сутки прекратили функционирование.
Более того, указано, что на этой же локации были повреждены еще две трубы газопровода регионального значения.
Российские власти призвали гражданское население сохранять спокойствие и игнорировать информацию о взрывах в местных телеграмм-каналах.
Анонимные источники в ГУР обращают внимание на то, что оба пораженных газопровода обеспечивали деятельность военных объектов России, вовлеченных в полномасштабную войну против Украины.
