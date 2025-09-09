Новая атака РФ в Украину. Зафиксировано попадание 23 дронов на 10 локациях
Категория
Украина
Дата публикации

Новая атака РФ в Украину. Зафиксировано попадание 23 дронов на 10 локациях

Воздушные Силы ВСУ
В течение ночи 8 и 9 сентября российские захватчики совершали воздушное нападение 84 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось успешно обезвредить 60 враждебных целей.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Более 50 вражеских беспилотников, атаковавших Украину, – шахеды.

В этот раз российские дроны летели по направлениям: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ.

Что важно понимать, более 50 из них — шахеды.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 60 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 23 ударных БПЛА на 10 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

