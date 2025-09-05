Литва вводит систему оповещения об "опасных дронах"

Правительство Литвы утвердило новую процедуру оповещения населения об "опасных беспилотниках" в воздушном пространстве страны: людей будут предупреждать через сирены и оповещения на телефоны.

В Литве вводят систему оповещения относительно дронов

По словам министра внутренних дел Литвы Владислава Кондратовича, теперь, если в страну залетел дрон и будет установлено, что он может перевозить взрывчатку, будут объявлять "красный уровень тревоги".

Если же военные определят, что дрон не представляет угрозы, будет объявляться "желтый уровень тревоги".

Жители тех территорий, где потенциально может лететь дрон, будут получать уведомления о предупреждении, чтобы быть готовы.

Кроме того, новые правила предполагают, что во время воздушных атак РФ против Украины литовские службы "мобилизуют силы и усилят мониторинг угроз".

Напомним, беспилотные летательные аппараты неоднократно нарушали воздушное пространство Литвы со стороны Белоруссии. В частности, 10 июля около 11.30 в воздушном пространстве Литвы Военно-воздушные силы страны зафиксировали самодельный беспилотный летательный аппарат. Он пересек границу со стороны Беларуси и упал неподалеку от закрытого пункта пропуска "Шумск". По предварительным данным, он не имел груза и не представлял прямой угрозы.

А 16 июля литовские пограничники сбили еще один небольшой беспилотный аппарат, также залетевший на территорию Литвы из Беларуси. По данным пограничников, такие беспилотники используют контрабандисты для перевозки нелегальных сигарет в Литву.