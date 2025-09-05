Литва вводит систему оповещения об "опасных дронах"

Правительство Литвы утвердило новую процедуру оповещения населения об "опасных беспилотниках" в воздушном пространстве страны: людей будут предупреждать через сирены и оповещения на телефоны.
Главные тезисы
- Правительство Литвы внедрило новую процедуру оповещения населения об “опасных беспилотниках” в воздушном пространстве.
- Установлены правила “красного” и “желтого” уровней тревоги в случае обнаружения дронов, способных перевозить взрывчатку.
- Жители регионов, где могут летать дроны, будут получать уведомления о возможных угрозах и тревоге.
В Литве вводят систему оповещения относительно дронов
По словам министра внутренних дел Литвы Владислава Кондратовича, теперь, если в страну залетел дрон и будет установлено, что он может перевозить взрывчатку, будут объявлять "красный уровень тревоги".
Если же военные определят, что дрон не представляет угрозы, будет объявляться "желтый уровень тревоги".
Жители тех территорий, где потенциально может лететь дрон, будут получать уведомления о предупреждении, чтобы быть готовы.
Кроме того, новые правила предполагают, что во время воздушных атак РФ против Украины литовские службы "мобилизуют силы и усилят мониторинг угроз".
А 16 июля литовские пограничники сбили еще один небольшой беспилотный аппарат, также залетевший на территорию Литвы из Беларуси. По данным пограничников, такие беспилотники используют контрабандисты для перевозки нелегальных сигарет в Литву.
28 июля полиция Литвы сообщила о том, что заметила неустановленный тип беспилотного летательного аппарата, нарушившего воздушное пространство страны, залетев со стороны Белоруссии.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-