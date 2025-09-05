Литва вводить систему оповіщення про "небезпечні дрони"
Категорія
Світ
Дата публікації

Литва вводить систему оповіщення про "небезпечні дрони"

дрони
Read in English
Джерело:  LRT

Уряд Литви затвердив нову процедуру оповіщення населення про "небезпечні безпілотники" в повітряному просторі країни: людей попереджатимуть через сирени та сповіщення на телефони.

Головні тези:

  • Литва впроваджує систему оповіщення щодо “небезпечних дронів” у повітряному просторі.
  • Уряд Литви встановив нові правила оповіщення та тривоги в разі виявлення дронів, що можуть перевозити вибухівку.

У Литві вводять систему оповіщення щодо дронів

За словами міністра внутрішніх справ Литви Владислава Кондратовича, відтепер, якщо до країни залетів дрон і буде встановлено, що він може перевозити вибухівку, оголошуватимуть "червоний рівень тривоги".

Якщо ж військові визначать, що дрон не становить загрози, буде оголошуватися "жовтий рівень тривоги".

Мешканці тих територій, де потенційно може летіти дрон, отримуватимуть сповіщення про попередження, щоб бути напоготові.

Крім того, нові правила передбачають, що під час повітряних атак РФ проти України литовські служби "мобілізують сили й посилять моніторинг загроз".

Нагадаємо, безпілотні літальні апарати неодноразово порушували повітряний простір Литви з боку Білорусі. Зокрема, 10 липня близько 11:30 у повітряному просторі Литви Військово-повітряні сили країни зафіксували саморобний безпілотний літальний апарат. Він перетнув кордон з боку Білорусі та впав неподалік закритого пункту пропуску "Шумськ". За попередніми даними, він був не мав вантажу та не становив прямої загрози.

А 16 липня литовські прикордонники збили ще один невеликий безпілотний апарат, який також залетів на територію Литви з Білорусі. За даними прикордонників, такі безпілотники використовують контрабандисти для перевезення нелегальних сигарет до Литви.

28 липня поліція Литви повідомила про те, що помітила невстановлений тип безпілотного літального апарата, який порушив повітряний простір країни, залетівши з боку Білорусі.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Вступ України в ЄС. Литва виступила з неочікуваною пропозицію
Україна
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Литва оголосила умову для введення своїх військ в Україну
Миротворці в Україні - Литва назвала свою умову
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Литва посилила кордон із Росією та Білоруссю — що відомо
Литва

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?