Литва вводить систему оповіщення про "небезпечні дрони"

Уряд Литви затвердив нову процедуру оповіщення населення про "небезпечні безпілотники" в повітряному просторі країни: людей попереджатимуть через сирени та сповіщення на телефони.
Головні тези:
- Литва впроваджує систему оповіщення щодо “небезпечних дронів” у повітряному просторі.
- Уряд Литви встановив нові правила оповіщення та тривоги в разі виявлення дронів, що можуть перевозити вибухівку.
У Литві вводять систему оповіщення щодо дронів
За словами міністра внутрішніх справ Литви Владислава Кондратовича, відтепер, якщо до країни залетів дрон і буде встановлено, що він може перевозити вибухівку, оголошуватимуть "червоний рівень тривоги".
Якщо ж військові визначать, що дрон не становить загрози, буде оголошуватися "жовтий рівень тривоги".
Мешканці тих територій, де потенційно може летіти дрон, отримуватимуть сповіщення про попередження, щоб бути напоготові.
Крім того, нові правила передбачають, що під час повітряних атак РФ проти України литовські служби "мобілізують сили й посилять моніторинг загроз".
А 16 липня литовські прикордонники збили ще один невеликий безпілотний апарат, який також залетів на територію Литви з Білорусі. За даними прикордонників, такі безпілотники використовують контрабандисти для перевезення нелегальних сигарет до Литви.
28 липня поліція Литви повідомила про те, що помітила невстановлений тип безпілотного літального апарата, який порушив повітряний простір країни, залетівши з боку Білорусі.
